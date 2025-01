EC São Bernardo estreia neste domingo na Copinha de 2025

Depois de meses de muito trabalho o Esporte Clube São Bernardo está pronto para estrear na Copinha. O clube enfrenta o Zumbi, de Alagoas, pela 1ª rodada. O jogo será às 14h45, no Estádio Nogueirão e a entrada para assistir a partida é gratuita, o ingresso pode ser resgatado pelo App BipFut.

Com sede em Mogi das Cruzes, as equipes estão no Grupo 23 junto com, Cruzeiro-PB e Flamengo.

Os Crias do Cachorrão, como são chamados os atletas das categorias de base do clube, realizaram o último treino antes da grande estreia na manhã do último sábado (4), com um trabalho rápido e recreativo, além de bolas paradas.

Ainda na sexta-feira o elenco teve a oportunidade de treinar pela primeira e única vez no palco dos jogos da primeira fase, o Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira. O técnico Nuno Teixeira e sua comissão não tem desfalques para a partida, todos estão à disposição para o jogo.