EC São Bernardo e Bandeirante ficam no empate pela A3 do Paulistão

Em uma partida disputada no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, conhecido como Nogueirão, EC São Bernardo e Bandeirante empataram em 1 a 1 durante a 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, que corresponde à terceira divisão do futebol paulista.

A partida começou agitada, com o Bandeirante marcando logo aos quatro minutos. Após uma cobrança de falta que resultou em um cruzamento na área, Adriel aproveitou a oportunidade e, com um cabeceio preciso, abriu o placar para a equipe visitante. O EC São Bernardo não demorou a reagir e igualou o jogo aos 20 minutos. O atacante Caiuby foi responsável pela conversão de um pênalti, restabelecendo a paridade no marcador.

Com o resultado, o Bandeirante permanece na 11ª posição da tabela, acumulando 11 pontos. Por sua vez, o EC São Bernardo momentaneamente saiu da zona de rebaixamento, ocupando agora a 13ª colocação com um total de 10 pontos, embora o XV de Jaú ainda tenha um jogo pendente nesta rodada.

A próxima rodada do campeonato está marcada para quarta-feira (26), onde o EC São Bernardo enfrentará o Sertãozinho no Estádio Frederico Dalmaso, às 19h30. No mesmo dia, o Bandeirante jogará contra o União Suzano no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, às 20h.