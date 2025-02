EC São Bernardo acerta empréstimo de Murilo Barros ao Cuiabá

O EC São Bernardo negociou junto ao Cuiabá o empréstimo com opção de compra do meia Murilo Barros, de 17 anos, nascido em 2007. O jogador disputou a última edição da Copa São Paulo de Futebol Jr, atuando nos três jogos da equipe e sendo um dos destaques entre os titulares.

Pela categoria Sub-17, Murilo também disputou grandes torneios, como o Campeonato Paulista Sub-17, Copa Buh e Paulista Cup.

Por conta de seu bom desempenho nas competições de base, incluindo algumas acima de sua idade, o atleta chamou a atenção de diversos clubes. No entanto, a proposta do Cuiabá foi escolhida por conta da seriedade do projeto e da parceria estabelecida em outras negociações.

A negociação foi intermediada pela TSG, que atua há anos no mercado, agenciando a carreira de diversos atletas do futebol brasileiro.

“Sou muito grato pela oportunidade que recebi do clube. Apesar da rápida passagem, consegui aproveitar as chances que recebi da comissão técnica e me sinto pronto para essa nova fase da minha carreira”, afirma Murilo.

O CEO do Bernô, Anderson Franciscon, vê Murilo como um exemplo para outros jogadores do clube.

“Ele (Murilo) conseguiu se destacar na categoria sub-17 pela intensidade e pelo vigor físico que demonstrava nos jogos e agora ele vai mostrar o talento que tem em um clube muito tradicional do nosso futebol”, destacou.