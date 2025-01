DVD de Thiago Aquino, soma mais de 2 milhões de visualizações no YouTube

Thiago Aquino lançou na última sexta-feira (24) seu DVD completo de “Hoje É Dia de Favela” e todos os clipes já somam mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. A produção gravada no início de novembro na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, é uma grande marca na carreira do cantor, sendo seu maior projeto até o momento.

Além do sucesso do DVD, duas faixas estão chamando atenção do público: “Sexto Sentido”, parceria com Tarcísio do Acordeon, e “Felizes 10%”, feat com Nadson O Ferinha. Produzidas por Junior Silva e Sabiá Records, as músicas alcançaram os maiores números do projeto. O clipe de “Sexto Sentido” acumula mais de 1 milhão de visualizações no Youtube, enquanto “Felizes 10%” já passou de 1 milhão de views no Instagram e 380 mil visualizações no Youtube.

A gravação reuniu mais de 6 mil pessoas na Arena Palmirinha, em Paraisópolis, e gerou oportunidades de renda e emprego para os moradores da população local. A grandiosidade da produção foi pensada para destacar a força cultural das comunidades do Brasil e trouxe as participações especiais de Manu Bahtidão, Marília Tavares e Heitor Costa, além de Nadson e Tarcísio.