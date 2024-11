Thiago Aquino reúne multidão em Paraisópolis e grava DVD “Hoje é Dia de Favela” em noite histórica

Na noite de ontem, a favela de Paraisópolis, em São Paulo, foi palco de uma celebração histórica com a gravação do novo DVD de Thiago Aquino, “Hoje é Dia de Favela”. Com um público de mais de 6 mil pessoas, a Arena Palmeirinha e seus arredores estiveram completamente lotados para receber o fenômeno do arrocha em um espetáculo que uniu música, cultura e ação social.

Com uma megaestrutura de mais de 200 toneladas de equipamentos e um palco 360º inspirado em grandes eventos como o Super Bowl, o espetáculo proporcionou uma experiência imersiva e inovadora para o público. Thiago Aquino se preparou intensamente para essa apresentação marcante de sua carreira, que incluiu coreografias e toques únicos. Do lado de fora e nas janelas e sacadas das casas ao redor da arena, a população local não deixou de prestigiar o espetáculo.

A gravação do DVD “Hoje é Dia de Favela” contou com as participações de Manu Bahtidão, Nadson O Ferinha, Marília Tavares, Heitor Costa e Tarcisio do Acordeon, e marcou o Dia da Favela de maneira única, celebrando a força e a identidade cultural da periferia paulistana. “Provamos o quanto o arrocha hoje ele não é mais regional, uma complexidade tamanha para criar um evento naquela magnitude dentro de uma favela, não teria resultado nenhum se a música não fosse a verdade daquele povo”, afirma Wagner Miau, empresário de Thiago.

Com a colaboração do Projeto Legado Paraisópolis, a produção gerou mais de R$ 370 mil em renda direta e indireta para a comunidade, além de empregar 800 profissionais locais na produção, promovendo um impacto econômico significativo e oferecendo oportunidades de desenvolvimento.

Aos 29 anos, Thiago Aquino, que acumula mais de um bilhão e meio de streams nas plataformas digitais, reafirma seu compromisso com as raízes populares e a representatividade das comunidades brasileiras, e tornou a noite inesquecível para Paraisópolis e para todos os envolvidos.