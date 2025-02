Dupla suspeita de envolvimento em latrocínio de delegado é presa em São Paulo

Dois homens, de 20 e 22 anos, foram presos, na terça-feira (25), suspeitos de envolvimento na morte do delegado Josenildo Belarmino, baleado durante um assalto no dia 14 de janeiro. A dupla foi detida por um policial militar aposentado, na região da Vila Cruzeiro, zona sul de São Paulo, após assaltar dois pedestres.

O militar presenciou o crime e interveio, sendo que um dos suspeitos ficou ferido e foi socorrido ao hospital. Posteriormente, foi constatado que os dois estavam com um mandado de prisão em aberto pelo latrocínio contra o delegado.

Com eles, foram apreendidos três celulares e um revólver, além de duas motos com as placas trocadas. O caso foi registrado como roubo, adulteração de sinal identificados de veículo automotor, cumprimento de mandado de prisão temporária e homicídio no 11° Distrito Policial de Santo Amaro.

Total chega a quatro presos por envolvimento no crime

Com a prisão desses homens na terça-feira, somam-se quatro presos por envolvimento no crime. Além de um quinto homem que foi identificado e está foragido.

A primeira prisão aconteceu em 28 de janeiro, na região de Paraisópolis, na zona sul. O suspeito foi identificado após um trabalho de investigação que envolveu policiais dos 11° Distrito Policial, onde a vítima trabalhava, e outras seccionais do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap).

Já a segunda foi no último dia 18. Uma mulher conhecida como “mãinha do crime“, apontada como financiadora de diversos delitos na capital, entre eles o latrocínio contra o delegado, foi detida na mesma região.

No endereço dela, os policiais apreenderam três armas de fogo, mochilas de entrega, capacetes e outros acessórios usados nos crimes. Também foram encontrados equipamentos eletrônicos que serão analisados pelos investigadores.