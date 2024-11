Dupla nordestina conquista título no Vôlei Master e faz história em trajeto de 2300 km até Saquarema

Fernando Maranhão e Eudes Canuto, dois nomes proeminentes do voleibol de praia nordestino, continuam a destacar-se no cenário esportivo nacional. A dupla, que há 11 anos participa do Vôlei Master, uma das mais relevantes competições da modalidade organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) em Saquarema, tem se notabilizado não apenas pelo desempenho em quadra, mas também pela singularidade de sua viagem ao evento: um trajeto de aproximadamente 2300 quilômetros percorridos de carro desde Recife, devido ao medo de Fernando de voar.

A jornada terrestre é encarada como parte essencial da preparação para o torneio. “Esse percurso nos ajuda a desconectar e concentrar antes da competição. Chegamos a Saquarema prontos para competir”, afirma Eudes, que ressalta a importância dessa tradição na rotina da dupla.

Na edição de 2024, Fernando e Eudes conquistaram o título na categoria 67+, somando mais uma vitória ao seu extenso currículo. Fernando, que iniciou sua trajetória esportiva aos 13 anos, possui títulos como campeão brasileiro infantil e vice-campeão juvenil, além de ter representado o Brasil no Mundial de Vôlei de Praia em 1987. Eudes também carrega um histórico admirável com títulos nacionais e regionais.

“Jogar ao lado do Fernando é sempre uma honra; ele é uma fonte constante de inspiração”, destaca Eudes. Com um passado repleto de parcerias com grandes nomes do voleibol brasileiro, como Pampa e Hélio Oliveira, Fernando acumula nove medalhas de ouro no Vôlei Master.

O Vôlei Master 2024 acontece a partir deste sábado (16/11) em Saquarema, reunindo mais de 2000 atletas em competições que se estenderão por oito dias. Esta edição é particularmente significativa por ser classificatória para a segunda Superliga Master em 2025. O evento conta com a participação de figuras históricas do voleibol nacional como Fernanda Venturini e Karin Rodrigues.

Radamés Lattari, presidente da CBV, expressa satisfação em promover o evento: “O Vôlei Master é uma celebração do amor pelo voleibol no Brasil. É um momento onde amigos e ídolos se encontram para celebrar o esporte.”

Com esta edição servindo como classificatória para a Superliga Master, a expectativa é ainda maior entre os participantes. Os primeiros colocados nas diversas categorias garantirão vaga para competir na Superliga Master em 2025, ampliando as oportunidades para os veteranos do esporte continuarem mostrando seu talento.