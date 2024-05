Dupla é presa ao tentar instalar ‘chupa cabra’ em caixa eletrônico em Guarulhos

Dois homens, de 25 e 28 anos, foram presos em flagrante tentando instalar um “chupa cabra”, dispositivo que rouba dados bancários, em caixas eletrônicos de uma agência em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada nesta quarta-feira (29) após o Centro de Operações da PM (Copom) receber a denúncia. No local, os policiais flagraram um dos suspeitos avisando o comparsa sobre a presença da viatura. A dupla tentou fugir, mas acabou detida pelos PMs.

Com os suspeitos, foram encontrados R$ 1,6 mil, três celulares e objetos para instalação do dispositivo nos caixas eletrônicos. O dispositivo da fraude estava escondido em uma das mesas do autoatendimento, conectado a um cabo que interligava aos caixas.

O caso foi registrado como localização/apreensão de objeto e furto a caixa eletrônico no 4° Distrito Policial (Guarulhos). A autoridade policial solicitou à Justiça a prisão preventiva dos indiciados. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.