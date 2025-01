Dupla de assaltantes é detida ao tentar roubar fios de energia em escola na Zona Sul de SP

Na madrugada desta quarta-feira (15), a atuação das câmeras inteligentes do programa Smart Sampa, desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo, levou à prisão em flagrante de dois homens que invadiram o Centro de Educação Infantil (CEI) Elfrida Zukowski, localizado na Vila Fazzeoni, Zona Sul da capital. Os indivíduos, identificados como Carlos Alberto Pugliese Junior e Milton Xavier, tinham como intenção furtar fios de energia elétrica da instituição de ensino.

O sistema de monitoramento, que opera ininterruptamente, acionou um alerta após as câmeras da escola detectarem movimentos suspeitos fora do horário permitido. A equipe responsável pela central do Smart Sampa imediatamente notificou uma viatura da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que estava em patrulhamento na área sobre a invasão em andamento.

Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos tentaram escalar o muro da escola na tentativa de fuga, mas foram rapidamente capturados devido ao monitoramento em tempo real que informava a localização exata dos infratores.

Carlos Alberto e Milton foram autuados por furto e dano ao patrimônio público. Após a detenção, os homens foram levados ao 47º Distrito Policial, situado no Capão Redondo, onde aguardam as próximas etapas legais sob supervisão da Justiça.

Desde a implementação do Smart Sampa há seis meses, o programa já resultou na recaptura de 429 indivíduos condenados por diversos crimes graves, incluindo homicídios e roubos. Além disso, 1.644 prisões em flagrante foram efetuadas na cidade por delitos que vão desde furtos até tráfico de drogas.

Nas duas primeiras semanas de 2025, o sistema identificou 115 foragidos da Justiça e contribuiu para a prisão em flagrante de 180 criminosos, o que representa uma média diária de 20 detenções desde o início do ano. O Smart Sampa também se destacou na localização de 30 pessoas desaparecidas desde seu lançamento, com dois casos solucionados somente neste ano.

O Smart Sampa é reconhecido como o maior sistema de câmeras inteligentes do Brasil, contando com cerca de 23 mil dispositivos instalados pela cidade. Dentre essas câmeras, aproximadamente 4.000 são equipadas com tecnologia para reconhecimento de placas veiculares. As câmeras estão distribuídas em pontos estratégicos, abrangendo todas as regiões urbanas e as entradas e saídas do município.

Este sistema não apenas possui algoritmos avançados para reconhecimento facial e placas de veículos, mas também inclui alertas automáticos para invasões, permitindo uma resposta rápida e eficaz contra ameaças à segurança pública e ao patrimônio da cidade. Ademais, o projeto promove a integração entre diversos órgãos públicos, facilitando a colaboração entre serviços essenciais como SAMU e as polícias Militar e Civil.