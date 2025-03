Dudu Salamonde recebe prêmio pela conquista do Brasileiro e mira novos desafios

A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e a Revista Racing realizaram nesta semana, no Clube Naval, em Brasília, a cerimônia de premiação dos campeões do automobilismo nacional em 2024. O evento também celebrou os vencedores do Capacete de Ouro, troféu entregue aos melhores pilotos do ano, eleitos pela mídia especializada.

Entre as personalidades presentes estavam o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, o presidente da CBA, Giovanni Guerra, e o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet. Diante de um público repleto de estrelas do esporte a motor, um dos destaques da noite foi Dudu Salamonde (DKR / RL Eng. Design / Casa Barô / Vero Coco / SOMA Blindados / Equipe TR3 / Walter Travaglini), que subiu ao palco para receber o troféu da CBA pelo título do Campeonato Brasileiro Rotax Júnior Max, conquistado em Paulínia-SP, no ano passado.

KMCom/Capacete de Ouro/Divulgação

O piloto paulista, que também faturou o tricampeonato paulista KGV em 2024, comemorou mais um reconhecimento importante em sua trajetória. “Foi demais receber esse troféu. É um prêmio pelo trabalho de toda a temporada passada e me deixa ainda mais motivado para seguir buscando vitórias neste ano”, celebrou Salamonde.

Enquanto aproveita o prestígio da premiação, o piloto já está de olho no que vem pela frente. A temporada de 2025 segue intensa, e a preparação para os próximos desafios está a todo vapor. “Agora é continuar treinando forte para manter o nível e buscar mais conquistas”, completou Dudu.

KMCom/Cris Reis/Planet Kart Imagens

O próximo compromisso do piloto será no dia 29 de março, quando disputa a segunda etapa da Copa São Paulo KGV, no Kartódromo Granja Viana, em Cotia-SP. A competição será mais uma oportunidade para acompanhar o desempenho de Salamonde, que tem um histórico vitorioso e de muita determinação.