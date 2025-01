Duda Reis justifica decisão de não mostrar o rosto da filha

No último domingo (12), a influenciadora Duda Reis compartilhou em suas redes sociais uma série de imagens que destacam detalhes de sua filha, Aurora, incluindo a boca, as mãos e as orelhas, mas optou por não revelar o rosto da bebê por completo. A decisão gerou questionamentos entre os seguidores, com uma internauta indagando se essa escolha visava aumentar o engajamento nas plataformas digitais.

A seguidora expressou sua curiosidade: “Qual a lógica de não mostrar o rostinho? Seria uma forma de engajar?”. A resposta de Duda foi rápida e clara, esclarecendo suas intenções. “Na verdade, faltam algumas pessoas importantes para nós conhecerem a Aurora e eu gostaria de dar para elas a oportunidade de conhecê-la pessoalmente primeiro, antes de ser na internet”, explicou.

A gestação de Aurora foi anunciada ao público em julho de 2024; entretanto, Duda revelou que soube da gravidez em 14 de maio daquele ano. O relacionamento entre Duda Reis e Du Nunes começou em 2022 e, após um ano juntos, o casal oficializou a união em uma cerimônia íntima realizada no interior de São Paulo em novembro de 2023.