Ducoco tem recuperação judicial aceita após acumular dívida de R$ 667 milhões

A Ducoco Alimentos, uma destacada indústria de alimentos localizada no Ceará, enfrenta um desafio financeiro significativo, acumulando uma dívida total de R$ 667,7 milhões. Em resposta a essa situação crítica, a empresa teve seu pedido de recuperação judicial aceito pelo judiciário cearense.

A decisão foi proferida pelo juiz Daniel Carvalho Carneiro, da 3ª Vara Empresarial e de Recuperação de Empresas e Falências do Estado do Ceará, e foi divulgada na última terça-feira (18).

Com a aceitação do pedido, todas as dívidas e ações de cobrança contra a Ducoco estão suspensas temporariamente. A empresa agora terá um prazo de até 60 dias para elaborar e apresentar um plano de recuperação financeira viável.

O portfólio da Ducoco inclui uma variedade de produtos à base de coco, como coco ralado, água de coco, leite de coco e óleo de coco. A crise que a empresa atravessa é atribuída principalmente ao aumento dos custos dos insumos essenciais para sua operação e à elevação da Selic, a taxa básica de juros. Esses fatores impactaram negativamente o fluxo de caixa e dificultaram o acesso a crédito.

Além disso, a situação se agravou em 2023, quando investimentos realizados com base na cessão de títulos de crédito não geraram os resultados esperados. O agravamento das condições financeiras foi acentuado por um fundo de investimento que reclassificou os títulos cedidos como perda, levando a Ducoco a buscar novas alternativas operacionais.

Para tentar reverter essa situação, a empresa emitiu 128 mil debêntures simples, quirografárias e não conversíveis em ações. No entanto, conforme evidenciado pela decisão judicial, os recursos obtidos foram utilizados para quitar dívidas existentes, em vez de serem direcionados para o crescimento das operações.

Em seu pedido de recuperação judicial, a Ducoco destacou que gera 966 empregos diretos e cerca de 1.000 indiretos, sendo também reconhecida como a maior compradora de coco in natura no Brasil.

Fundada em 1982 na cidade de Itapipoca, no interior do Ceará, a Ducoco ampliou suas atividades para o mercado internacional em 1998 e inaugurou uma nova sede em Linhares, Espírito Santo, em 2006. A empresa ainda possui um escritório na cidade de São Paulo.

Atualmente, a unidade localizada em Itapipoca é responsável por 55% da receita líquida total da companhia prevista para 2024 e emprega 69% da força laboral direta do grupo.

É importante ressaltar que o Ceará se destaca como o maior produtor de coco do Brasil; dados do IBGE indicam que foram colhidos 519 milhões de cocos em 2023, representando quase 27% da produção nacional.