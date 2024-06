Duas estações da CPTM recebem exposição “Navegar é preciso, Viver não é preciso”

Quem passar pelas estações Tatuapé e São Miguel Paulista da CPTM vai poder apreciar a exposição fotográfica “Navegar é preciso, Viver não é preciso”, exibida a partir desta quarta-feira (19/06) até 21/08.

Em parceria com parceria com o curso de Tecnólogo em Fotografia do Senac Lapa Scipião, a mostra traz 25 imagens captadas de diversas situações que mostram a sensibilidade do olhar dos alunos na composição da produção fotográfica. As fotos mostram paisagens, cenas do cotidiano e cenas artísticas a partir da visão criativa do fotógrafo.

Serviço

Exposição “Navegar é preciso, Viver não é preciso”

Local: Estação Tatuapé (Linhas 11-Coral e 12-Safira) e São Miguel Paulista (Linha 12-Safira)

Data: De 19/06 a 21/08