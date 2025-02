Duas estações da CPTM recebem ação de saúde nesta quinta-feira (27)

Quem estiver passando pelas estações da Luz e Jardim Romano da CPTM nesta quinta-feira (27/02) pode aproveitar para participar de ações de saúde como medidas preventivas a algumas infecções.

A Estação da Luz recebe, das 14h às 18h, ação de saúde para a oferta de autotestes de HIV e de PEP e PrEP, promovida em parceria com a coordenação Programa Estadual IST/Aids – Secretaria de Saúde.

Durante a atividade, haverá distribuição de autotestes de HIV com espaço reservado para realização de testagem com ou sem supervisão de um profissional de saúde.

Além disso, no local, será ofertada a PrEP – profilaxia pré exposição ao HIV e PEP – profilaxia pós exposição, destinadas a pessoas que possam se expor ao vírus em alguma relação sexual. Os profissionais também vão aproveitar para dar orientações sobre prevenção a infecções sexualmente transmissíveis (IST).

Já a Estação Jardim Romano, das 9h às 17h, recebe equipe profissional do CTA Dr. Sérgio Arouca, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, que realizará testagem rápida de HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Durante o atendimento, os profissionais farão encaminhamentos e orientações sobre as enfermidades.

Serviço

Ações de Saúde

Local: Estação da Luz, que atende as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral da CPTM, além do serviço Expresso Aeroporto

Data: quinta-feira (27/02)

Horário: das 13h30 às 18h00

Local: Estação Jardim Romano, que atende a Linha 12-Safira da CPTM

Data: quinta-feira (27/02)

Horário: das 9h às 17h