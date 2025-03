Duas Drogarias COOP de Santo André oferecem desconto para vacina Herpes Zoster

Seguindo a proposta de promover a saúde aos seus cooperados e clientes, duas Drogarias Coop de Santo André, que mantêm o serviço NeoCare, oferecem desconto especial na vacina herpes zóster (Shingrix).

Esse imunizante tem se mostrado eficaz na prevenção da doença ou, caso ela ocorra, na redução da gravidade dos sintomas. “A vacina não apenas impede o surgimento de erupções cutâneas dolorosas e complicações associadas, mas também diminui a probabilidade de neuralgia pós-herpética, responsável por dor crônica prolongada e de difícil controle. Por isso, quem teve catapora na infância, não pode ignorar os seus sinais”, explica Priscila Yoneda, coordenadora farmacêutica do Negócio Drogaria.

Podem tomar a vacina adultos a partir de 18 anos com risco aumentado para herpes zoster e adultos com 50 anos ou mais como rotina. São duas doses com intervalo de dois meses.

Até o dia 31 de março, os cooperados e clientes também poderão realizar avaliação corporal simples totalmente gratuita nas duas unidades da Drogaria Coop. A avaliação é importante para acompanhar o desequilíbrio da massa corporal em decorrência de uma alimentação inadequada, que pode gerar obesidade ou emagrecimento, além de perda da massa muscular por falta de atividades físicas.

O espaço NeoCare fica localizado nas unidades da drogaria Coop da Avenida Dom Pedro II, 217 – Bairro Jardim – WhatsApp (11) 9