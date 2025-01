DRAGON BALL: Sparking! ZERO recebe 1º DLC “Herói da Justiça”

A Bandai Namco Entertainment America Inc. anunciou o lançamento do primeiro DLC, Pacote “Herói da Justiça”, de DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Os jogadores que possuem as Edições Deluxe, Ultimate, Premium ou o Passe de Temporada receberão o novo conteúdo. Também é possível adquiri-lo nas plataformas PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC via Steam®.

O DLC 1 – “Herói da Justiça” adiciona 11 novos lutadores à lista de 182 lutadores e apresenta personagens icônicos do filme DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO. As adições à lista incluem Gohan (Super Hero), Gohan Supremo (Super Hero), Gohan Bestial, Piccolo (Super Hero), Piccolo Laranja, Gamma 1, Gamma 2, Cell Max e outros. Os jogadores que adquirirem a expansão também receberão um novo traje, além de três novos estágios de batalha personalizados.



Além disso, um novo patch de balanceamento também foi implementado com o DLC. Para uma lista completa das atualizações e notas do patch, acesse este link.



Desenvolvido pela Spike Chunsoft e aproveitando o poder do Unreal® Engine 5, DRAGON BALL: Sparking! ZERO entrega combates em ritmo intenso, ambientes grandes e destrutíveis e visuais deslumbrantes com a tecnologia das plataformas da atual geração.



O título apresenta modos de jogo cheios de ação, incluindo as Batalhas de Episódio, no qual os jogadores podem reviver batalhas históricas da mundialmente amada série de anime DRAGON BALL, e o modo Batalha Personalizada para criar, jogar e compartilhar suas próprias batalhas usando uma seleção de personagens, fases e itens exclusivos disponíveis.



Além disso, o jogo também apresenta uma variedade de modos multijogador, incluindo batalhas Vs. online e em tela dividida, incluindo o modo Torneio Mundial, no qual os jogadores podem desafiar uns aos outros em vários cenários icônicos e originais.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO está disponível para PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC via Steam®.



Para mais informações sobre o título e outros produtos da Bandai Namco Entertainment America Inc., acesse o site oficial.