FromSoftware e Bandai Namco revelam ELDEN RING NIGHTREIGN

O mundo de ELDEN RING™ está recebendo um novo jogo de ação e sobrevivência multijogador que desafia os jogadores a se unirem para derrotar o Senhor da Noite. Desenvolvido pela FromSoftware, Inc. e publicado pela Bandai Namco Entertainment Inc., ELDEN RING NIGHTREIGN, apresenta um combate PVE cooperativo em um mundo cruel e implacável.



Formando equipes de três pessoas – ou aventurando-se sozinho – o objetivo é sobreviver a um ciclo de três dias e três noites, criando estratégias de combate e de exploração em um mapa dinâmico visando tornarem-se fortes o suficiente para derrotar os chefes ao final de cada dia.



ELDEN RING NIGHTREIGN será lançado em 2025 para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam®. Para mais informações sobre o jogo, acesse o site oficial.

Os jogadores enfrentam a noite juntos em ELDEN RING NIGHTREIGN, uma experiência totalmente nova da equipe da FromSoftware. O título envolverá um retorno à Mesa-Redonda com foco no modo multijogador e sendo ambientado em um universo paralelo aos eventos de ELDEN RING. Será possível escolher entre oito personagens exclusivos, cada um com suas próprias habilidades e poderosas Ultimates.



Suas jornadas os levam a Limveld, um mapa em constante mudança, onde terão de tomar decisões rápidas quando o assunto é combate e exploração diante de um ciclo noturno que reduz o mapa com a chegada da Maré da Noite. No final de cada noite, os jogadores enfrentarão um chefe poderoso e, se vencerem, despertarão para desafios maiores.



Cada partida será encerrada na terceira noite, quando a equipe deverá enfrentar o Senhor da Noite escolhido. Lutar a noite sozinho é uma opção, mas a força virá em números. Os Nightfarers devem aprender a cooperar para vencer esses desafios, combinando suas habilidades exclusivas para uma experiência inigualável no universo do ELDEN RING.



Nem tudo está perdido para aqueles que forem derrotados. Partidas mal sucedidas concederão relíquias que permitirão personalizar e aprimorar seus personagens de acordo com seus estilos de jogo pessoais.



ELDEN RING NIGHTREIGN é diferente de qualquer experiência criada anteriormente pela FromSoftware. Nesse RPG de ação, os jogadores nunca terão a mesma experiência duas vezes, pois os inimigos, as recompensas e Limveld estão sempre mudando e evoluindo. Derrotar inimigos maiores e se aventurar nas partes mais perigosas do mapa revelarão armas mais poderosas e recompensas de runas maiores.



Encontre Locais de Graça para dar a cada herói a chance de subir de nível e tornar-se mais poderoso. Com cada aventura sendo semelhante a explorar um calabouço ao ar livre, as jornadas oferecerão uma oportunidade de aumentar os bônus de estatísticas duradouras. As partidas bem-sucedidas deixarão os guerreiros cada vez mais perto de derrotar o Senhor da Noite e desvendar a história por trás de cada Nightfarer deste mundo paralelo.