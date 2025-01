Doutor Seraphim se reúne com Éder Xavier, autor do projeto Tribuna Livre

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, Doutor Seraphim (PL), se reuniu na manhã desta terça-feira (21) com o advogado e ex-vereador Éder Xavier, autor do projeto que originou a Tribuna Livre no município. O encontro teve como objetivo discutir a importância do mecanismo como instrumento de participação popular e transparência legislativa.

Doutor Seraphim destacou a relevância do encontro para o aprimoramento do projeto. “Foi uma conversa produtiva e essencial para conhecermos melhor o projeto da Tribuna Livre. Este é um instrumento que fortalece a democracia e permite que a população participe de forma ativa no Legislativo. Vamos discutir sobre o projeto com os outros vereadores e talvez até propor um modelo piloto”, enfatizou.

Durante o encontro, Éder Xavier reforçou a importância da iniciativa e compartilhou sugestões para aprimorar e atualizar sua implementação. “A Tribuna Livre é uma ferramenta indispensável para a transparência e a inclusão do cidadão nas discussões que impactam a cidade. É fundamental que o Legislativo mantenha esse canal aberto para a sociedade”, acrescentou.

Para o chefe do Poder Legislativo, o diálogo reforça o compromisso da presidência da Câmara em garantir uma gestão participativa e conectada com as demandas da população. “Podemos implementar uma Tribuna Livre com pessoas inscritas ao final das sessões, por exemplo. Além disso, precisamos avaliar se será semanal, quinzenal ou mensal, considerando também os custos e a necessidade de mobilização dos funcionários da Câmara”, concluiu Doutor Seraphim.

Tribuna Livre – Criada pela Resolução 1010/2014, a Tribuna Livre foi idealizada por Éder Xavier durante o seu mandato como vereador e visa garantir que os cidadãos façam uso da palavra, ao final das sessões ordinárias da Câmara, pelo tempo de 10 (dez) minutos. A proposta busca aproximar o Legislativo da população, promovendo maior interação e acesso às decisões públicas.