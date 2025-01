Doutor Seraphim assume a presidência da Câmara de São Caetano e reafirma compromisso com a população

O vereador Doutor Seraphim (PL) foi empossado, no dia 1º de janeiro, como presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul para o biênio 2025-2026. Em seu discurso, o novo presidente agradeceu a confiança dos parlamentares e reafirmou seu compromisso com a transparência, o diálogo e a parceria com o Executivo para garantir a efetividade de projetos que beneficiem a população.

No seu discurso, Doutor Seraphim destacou a honra e a responsabilidade de presidir a Câmara. “Estou profundamente grato pela confiança dos meus colegas vereadores, que me escolheram para liderar os trabalhos desta Casa. Temos uma oportunidade única de contribuir para o crescimento e desenvolvimento de São Caetano do Sul”, afirmou.

O presidente também ressaltou a importância da parceria com o prefeito Tite Campanella (PL) para promover o progresso do município. “Estarei alinhado ao prefeito para implementar projetos inovadores e essenciais ao avanço de São Caetano. A harmonia entre Legislativo e Executivo é crucial para que nossa cidade continue a se expandir de forma sólida e sustentável”, pontuou.

Doutor Seraphim reforçou seu compromisso com uma gestão ética e responsável, priorizando a participação e o diálogo entre os parlamentares e a sociedade. “Como presidente, meu objetivo é garantir um ambiente de trabalho colaborativo e transparente, no qual cada vereador tenha espaço para propor e debater ideias. Nosso foco será sempre o bem-estar da população e o desenvolvimento contínuo de São Caetano. Juntos, construiremos uma cidade que continue a ser exemplo para todo o Brasil, com políticas públicas que atendam às necessidades de todos”, concluiu.