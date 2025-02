Doutor Seraphim propõe medidas contra ruídos excessivos de motocicletas em São Caetano

O presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, Doutor Seraphim (PL), protocolou uma indicação solicitando a adoção de medidas preventivas para reduzir os ruídos excessivos causados por motocicletas. A proposta busca conscientizar e orientar a população sobre a importância do cumprimento da legislação vigente, promovendo um ambiente mais tranquilo e saudável para os moradores.

Na justificativa da indicação, Doutor Seraphim destacou a necessidade de fiscalização e educação para garantir o bem-estar da população. “É fundamental desenvolver campanhas educativas voltadas aos motociclistas, abordando não apenas as penalidades previstas, mas também os impactos negativos que o excesso de ruído pode causar à saúde.” Questões como a qualidade do sono, o aumento do estresse e a redução da qualidade de vida dos munícipes devem ser priorizadas.

A importância da comunicação na ampliação do alcance das campanhas

O chefe do Poder Legislativo ressaltou ainda que a implementação dessas medidas contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade de vida no município. “A redução da poluição sonora promoverá um trânsito mais organizado e responsável, beneficiando toda a comunidade.“

Doutor Seraphim também enfatizou a importância de utilizar meios de comunicação para ampliar o alcance das campanhas de conscientização. “A divulgação em canais institucionais, redes sociais e pontos estratégicos da cidade é essencial para garantir que a mensagem chegue a todos os moradores e que haja maior adesão ao cumprimento das normas,” finalizou.