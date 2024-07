Donald Trump vende tênis com imagem em que aparece ferido após atentado

Donald Trump está vendendo tênis estampados com a imagem em que ele aparece ferido após ter levado um tiro de raspão, no último sábado (13).

O calçado está disponível num site que pertence ao ex-presidente e custa US$ 299, aproximadamente R$ 1.634.

Além da foto, os tênis também trazem a frase “Lute, Lute, Lute”, dita pelo presidente logo após o atentado. De acordo com o site, 5.000 pares foram produzidos, sendo que dez deles serão assinados pelo republicano.

Na imagem que ele usou no tênis, é possível ver Trump com o punho em riste e com parte do rosto ensanguentado.

No sábado (13), o ex-presidente foi ferido após tiros serem disparados contra ele durante um comício em Butler, no estado da Pensilvânia. Trump foi atingido por uma bala que perfurou a parte superior da sua orelha direita.

Ele não se feriu com gravidade, mas um participante do comício foi morto e outros dois estão feridos em estado grave, segundo o Serviço Secreto dos EUA. O atirador suspeito foi morto pelo órgão.