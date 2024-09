Donald Trump diz que odeia Taylor Swift após estrela do pop apoiar Kamala Harris

Donald Trump, republicano que concorre às eleições americanas contra a democrata Kamala Harris, postou na rede social X, banida no Brasil, que odeia Taylor Swift.

“Eu odeio Taylor Swift!” escreveu ele, em caixa alta. A reação acontece após a maior estrela atual do pop declarar seu apoio a Kamala Harris, após o debate que ocorreu na semana passada, e impulsionar seus fãs a votarem.

Entre terça (10) e quarta (11), cerca de 406 mil pessoas acessaram o site americano “Vote.gov” através de um link publicado por Swift, de acordo com o New York Times. Segundo os organizadores do site, o índice de acessos foi muito superior ao da semana anterior, que contabilizou cerca de 30 mil pessoas.

Administrado por duas agências federais, a General Services Administration e a Election Assistance Comission, o site não realiza o registro para a votação, mas direciona os usuários para sites de registro de seus respectivos estados.

“Sempre que uma celebridade usa sua plataforma para incentivar a participação cívica, isso é uma vitória para a democracia”, disse Celina Stewart, chefe executiva da Liga das Mulheres Eleitoras (LWV) e administradora do site “Vote411.org” . “Aplaudimos Taylor Swift por encorajar os Swifties e fãs a pesquisar candidatos e questões nesta temporada eleitoral.”

Desde o começo do ano, fãs e críticos especulavam se Swift declararia apoio a Joe Biden, o então candidato democrata, e depois a Harris. Isso porque a cantora trocou farpas com Trump nos últimos anos, após quebrar o silêncio sobre política, que dominava sua carreira, em 2018, quando disse em quem votaria, nas eleições estaduais dos Estados Unidos.