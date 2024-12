Dona Déa Lúcia anuncia aposentadoria da TV em 2025

Déa Lúcia Amaral, conhecida por seu papel como assistente de palco no programa “Domingão com Huck”, anunciou que 2025 será seu último ano atuando na televisão. A artista, que também é mãe do falecido ator Paulo Gustavo, expressou sua intenção de se aposentar para dedicar mais tempo a seus netos, descartando a ideia de comandar um programa solo.

Reflexão sobre o futuro

Em uma entrevista concedida à revista Quem, Déa, aos 77 anos, compartilhou seus planos futuros: “Vou continuar trabalhando no ‘Domingão’, curtindo meus netos, e depois vou me aposentar definitivamente. Ano que vem é o meu último ano na TV”, afirmou.

Pilares da vida

A artista fez uma reflexão sobre o ano que está se encerrando, enfatizando que os pilares de sua vida são o trabalho, a família e a fé. “Meu ano, como todos os outros, teve suas lágrimas, mas foi um ano bom. Trabalhei bastante. Três coisas salvaram a minha vida: minha fé, meu trabalho e minha família. Então o ano para mim foi maravilhoso”, comentou.

Foco na família

Desde que se juntou ao “Domingão com Huck”, Dona Déa conquistou a audiência com seu carisma e humor contagiante. Essa conexão com o público gerou especulações sobre a possibilidade de um programa solo. No entanto, a artista não demonstrou interesse nessa ideia. “Não vou ser apresentadora, não. Continuo só no ‘Domingão’, estou cansada já”, declarou.

A avó de Gael e Romeu, ambos com 5 anos e filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas, enfatizou a importância de passar tempo com os netos: “A energia é só para os netos, e assim mesmo até a página três. Com 77 anos e netos de 5 anos, é ‘brabeira'”, brincou.