Déa Lúcia encanta no “Conversa com Bial” com histórias de Paulo Gustavo e netos

No programa “Conversa com Bial” exibido nesta sexta-feira (15), Déa Lúcia, mãe do saudoso humorista Paulo Gustavo, compartilhou momentos de descontração ao lado do apresentador Pedro Bial. Com o carisma que a tornou conhecida em todo o Brasil, ela refletiu sobre a saudade que sente do filho e relembrou situações engraçadas vividas por seus netos.

Durante a entrevista, Dona Déa, sempre espirituosa, comentou sobre sua vida amorosa: “Não tenho pretendentes. Aos 77 anos, vou arrumar um namorado ou marido para ter que cuidar dele? Eu estou ótima sem remédios”, afirmou, arrancando risos do apresentador. Quando questionada se a falta de pretendentes se devia à ausência de oportunidades, ela prontamente respondeu: “É falta de vontade mesmo”, o que resultou em mais risadas no estúdio.

A mãe de Paulo Gustavo também falou sobre como era o filho quem se inspirava nela para suas performances, e não o contrário, referindo-se ao famoso filme em que Paulo retratava personagens semelhantes a ela.

Dona Déa ainda trouxe à tona histórias dos netos Gael e Romeu, filhos de Paulo Gustavo com Thales Bretas. Ela relatou episódios divertidos envolvendo os meninos de cinco anos, destacando o humor afiado deles: “Romeu sugeriu que eu fizesse botox e laser porque seu pai é dermatologista. E Gael finge não ouvir quando falamos com ele”, contou entre risos.

Além disso, Déa mencionou seu papel na educação dos netos, enfatizando a importância de boas maneiras: “Eles devem cumprimentar as pessoas e comportar-se à mesa”, disse ela, explicando como os avós se revezam nos cuidados.

Após a morte de Paulo Gustavo em maio de 2021 devido à Covid-19, Déa mantém um armário dedicado aos figurinos do filho e valoriza o contato com os fãs dele: “Tenho pena porque eles são fãs e quando me encontram, querem conversar. Eu faço questão de ser receptiva.”

Encerrando sua participação no programa, Déa Lúcia revelou as três forças que a sustentam: fé, família e trabalho. “Só posso agradecer pelo tempo que ele esteve comigo. Ele continua presente no meu coração e lembro dele sempre sorrindo”, concluiu emocionada.