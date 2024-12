Domingo de aniversário de Mauá é marcado por diversão e grandes shows

O aniversário de 70 anos de Mauá foi comemorado em grande estilo neste domingo, com uma programação especial que animou moradores e visitantes no Paço Municipal.

As atividades começaram com o Domingou Especial de Aniversário, que ofereceu uma série de opções de lazer para todas as idades. Famílias puderam aproveitar o bike família, um circuito especial que permite que duas pessoas pedalem juntas. As crianças se divertiram nos brinquedos infláveis, como tobogã e cama elástica, e em miniquadras esportivas para práticas de futebol, vôlei, tênis e peteca.

Grandes Shows Marcaram o Encerramento

À noite, a celebração atingiu seu ponto alto com os shows musicais. O palco no Paço Municipal recebeu apresentações vibrantes, começando com Luanna Brandão, seguidas pela dupla Roger e Rogério. O encerramento da festa ficou por conta da famosa dupla Israel e Rodolffo, que colocou o público para cantar e dançar.

A entrada para os shows foi solidária, com a doação de 1kg de alimento não perecível, contribuindo para compor cestas básicas destinadas às famílias carentes da região.

“Quero dar meus parabéns a todos os mauaenses por esses 70 anos na nossa cidade. Que todas as famílias tenham um ótimo Natal e que 2025 seja um ano de realizações. Vamos continuar trabalhando para cuidar de Mauá, as pessoas sempre tendo em mente melhorar a qualidade de vida das pessoas”, declarou o prefeito Marcelo Oliveira.