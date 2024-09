Domingo (29) deve ter sol entre nuvens e fazer até 26°C em São Paulo

A manhã deste domingo (29) deve iniciar nublada na capital paulista, com possibilidade de aberturas de sol durante a tarde. A temperatura variará entre 15°C e 26°C, tornando o dia um pouco mais quente que o sábado (28) na cidade, quando a máxima foi de 21,4°C.

A previsão é do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, que aponta condição de tempo estável nos próximos dias e sem previsão de chuva para a capital e a região metropolitana.

No litoral paulista são esperadas pancadas de chuva isoladas até a tarde do domingo. A máxima deve alcançar os 25°C na região.

A umidade relativa do ar fica entre 50% e 95%, o que é uma boa notícia após semanas de tempo quente e seco, com na quinta-feira (26) registrando a maior temperatura para o mês de setembro em ao menos 81 anos, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

“A primavera não costuma registrar baixos índices de umidade relativa do ar na capital paulista, já que os valores médios nos meses que compõem a estação costumam oscilar acima dos 50%. Ainda assim, será possível ter episódios de baixa umidade do ar e calor intenso”, diz Thomaz Garcia, meteorologista do CGE.

Além do refresco na sétima onda de calor do ano, a mudança do tempo que teve início com uma frente fria na sexta-feira (27) ajudou o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil no combate aos focos de incêndio no estado.

Os dados do CGE mostram ainda que em setembro choveu, até agora, 23,1% dos 68,5 mm esperados para o mês.