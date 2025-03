Dólar tem leve queda com mercado atento à política comercial dos EUA

Nesta quarta-feira, o dólar à vista registrou uma leve desvalorização em relação ao real, encerrando o dia próximo da estabilidade. Essa movimentação ocorreu mesmo após a divulgação de dados referentes à inflação nos Estados Unidos, que apresentaram resultados ligeiramente abaixo das expectativas do mercado.

Analistas financeiros atribuem essa dinâmica ao fato de que os indicadores inflacionários não se distanciaram significativamente das previsões elaboradas por economistas, o que contribuiu para manter a atenção dos investidores nas diretrizes da política monetária americana.

Em consequência, o dólar experimentou uma redução de sua força em alguns mercados internacionais, enquanto em outros conseguiu se manter robusto. Essa dualidade no comportamento da moeda norte-americana evidencia a complexidade do cenário econômico atual e as diversas influências que permeiam o mercado cambial.