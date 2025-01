Dólar registra leve queda e Bolsa sobe em meio a incertezas geradas por Trump

Na sessão de terça-feira (21), a cotação do dólar registrou uma leve queda de 0,18%, encerrando o dia a R$ 6,031. Essa movimentação reflete as reações do mercado diante das recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou impor tarifas de 25% sobre produtos importados do México e Canadá, a partir de 1º de fevereiro.

O início do dia viu a moeda americana abrir em alta, tendência que se manteve durante a manhã. No entanto, a partir da tarde, o cenário começou a mudar com a moeda apresentando uma desvalorização. Analistas observam que a incerteza quanto à postura que Trump adotará em relação aos parceiros comerciais tem gerado oscilações significativas na cotação do dólar ao longo da sessão.

Além disso, Trump declarou que as tarifas sobre produtos chineses poderiam chegar a 100% e fez um apelo para que a União Europeia aumentasse suas compras de petróleo dos EUA.

No mercado acionário, o índice da Bolsa fechou em alta de 0,39%, atingindo 123.338 pontos. Este é um marco significativo, pois é a primeira vez desde meados de dezembro do ano passado que o índice ultrapassa os 123 mil pontos, impulsionado pelo desempenho positivo das ações em Wall Street. Contudo, as ações da Petrobras e de empresas do setor de proteínas limitaram os ganhos.

O panorama interno foi marcado por uma agenda vazia de notícias relevantes. Diferente do dia anterior, o Banco Central não interveio nos mercados nesta terça-feira. Na segunda-feira, o dólar havia encerrado com uma queda de 0,36%, cotado a R$ 6,042, enquanto o índice da Bolsa subiu 0,41%, atingindo 122.855 pontos.

Diante desse contexto, os investidores direcionaram suas atenções para as questões externas, especialmente os desdobramentos políticos e econômicos relacionados à nova administração de Trump.

Pela manhã, o dólar apresentou valorização em relação a outras moedas, mas começou a se desvalorizar no início da tarde. Em seguida, houve uma leve recuperação frente a outras divisas.

Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, destacou que o início do mandato de Trump gera incertezas que contribuem para a volatilidade da moeda americana. “Quem acompanhou o primeiro mandato de Trump sabe como é uma montanha-russa de emoções. Esse início deve trazer muitas dúvidas sobre sua abordagem em relação às tarifas“, afirmou Spiess.

A volatilidade é vista como uma constante durante este novo governo americano, especialmente em relação à definição das novas diretrizes da guerra comercial e das políticas tarifárias. Rodrigo Cohen, analista de investimentos, enfatizou que o mercado está em compasso de espera por anúncios do presidente Trump sobre as tarifas de importação: “Embora não tenha detalhado como funcionariam essas tarifas, isso traz alívio momentâneo ao mesmo tempo em que mantém o mercado em estado de incerteza”.

Victor Furtado, head de Alocação da W1 Capital, comentou sobre o clima cauteloso que permeia o dia: “Os investidores estão analisando as informações sobre as prioridades do governo Trump e seus impactos globais“.

No cenário internacional, ao abrir os mercados europeus, o euro apresentou uma queda de 0,6%, sendo cotado a US$ 1,04. A libra esterlina também caiu 0,6%, alcançando US$ 1,23. O peso mexicano e o dólar canadense se desvalorizaram em 1,3% e 1%, respectivamente. Em contrapartida, o iene japonês valorizou-se em 0,5%, cotado a 154,78 ienes por dólar.

Nas bolsas asiáticas não houve variações significativas nos índices. As ações em Hong Kong tiveram um crescimento de 0,91%, atingindo seu maior patamar em cinco semanas. Já os índices das Bolsas chinesas permaneceram praticamente estáveis; o índice CSI300 teve uma leve alta de 0,08%, enquanto o índice de Xangai recuou em 0,05%. No Japão, o índice Nikkei subiu 0,32%.

O minério de ferro registrou um aumento de 0,56% no contrato para maio na Bolsa de Mercadorias da Dalian (DCE), cotado a 804,5 iuanes (US$ 110,57) por tonelada. Durante a sessão matinal, esse contrato alcançou seu valor mais elevado desde dezembro passado.

Após vencer as eleições em novembro passado, Trump tomou posse ao lado do vice-presidente J.D. Vance nesta segunda-feira. A cerimônia teve início com um culto tradicional na Igreja Episcopal de St. John e seguiu com um chá protocolar entre Trump e o ex-presidente Joe Biden. Devido às condições climáticas adversas em Washington—com previsão de frio intenso e neve—o juramento foi realizado no interior do Capitólio.

Após essa formalidade inicial na Casa Branca, Trump realizou sua primeira assinatura dos atos presidenciais e se reuniu com apoiadores.