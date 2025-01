Criptomoeda $TRUMP dispara 900% desde lançamento

Com um impressionante valor de mercado superior a US$ 8,5 bilhões (equivalente a R$ 51,2 bilhões), a criptomoeda $TRUMP, associada ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, registrou uma valorização extraordinária de quase 900% desde seu lançamento na última sexta-feira, 17 de novembro. Segundo dados da CoinMarketCap, o preço do token saltou de US$ 4,29 (R$ 25,8) para US$ 41,94 (R$ 250) em apenas quatro dias.

A origem da $TRUMP remete a um episódio marcante na vida do ex-presidente: sua sobrevivência a uma tentativa de assassinato ocorrida em 13 de julho de 2024, durante sua campanha eleitoral. O design do token exibe Trump com o punho erguido e inclui o slogan “Lutar, Lutar, Lutar”, uma frase que ele teria proferido após o atentado.

Embora a criptomoeda tenha sido lançada e promovida pelo atual presidente dos EUA, que tem mostrado interesse crescente no universo das criptomoedas, especialistas alertam para a falta de valor intrínseco da moeda. Valter Rebelo, analista da Empiricus Research, enfatizou que “não serve para nada“, destacando a natureza especulativa do ativo.

O que são Memecoins?

As memecoins são criptomoedas criadas com base em memes populares da internet e geralmente carecem de fundamentos sólidos. No ecossistema das criptomoedas, esses ativos também são conhecidos como “tokens de comunidade”, sendo caracterizados pela capacidade de gerar engajamento entre seus usuários.

Com o avanço das tecnologias blockchain e o crescimento do setor cripto, ferramentas acessíveis têm possibilitado que qualquer indivíduo com conhecimentos básicos em tecnologia digital crie e lance sua própria criptomoeda em questão de minutos. No entanto, apesar da facilidade de criação, um dos maiores desafios continua sendo o impacto do lançamento e a formação de comunidades robustas em torno desses ativos.