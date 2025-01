Dólar fecha em alta, mas ainda acumula queda em janeiro

O dólar encerrou a sessão desta quinta-feira (16) com alta de 0,50%, cotado a R$ 6,054. Em janeiro, porém, a moeda ainda acumula baixa de 2,01%.

Na véspera, o dólar havia registrado queda de 0,36%, a R$ 6,024, menor valor registrado pela moeda norte-americana desde 12 de dezembro de 2023, quando fechou cotada a R$ 6,011.

Investidores repercutiram a desaceleração na atividade econômica e no emprego nos Estados Unidos, além de aguardarem a posse do presidente eleito, Donald Trump, na próxima segunda-feira (20). A sabatina de Scott Bessent, escolhido por Trump para ser o secretário do Tesouro, também esteve no radar do mercado.

As sessões recentes têm sido marcadas por falta de notícias e poucos dados relevantes na cena doméstica, o que tem feito os agentes financeiros se voltarem para o exterior em busca de impulsos para as negociações.

Já a Bolsa encerrou com queda de 1,15%, aos 121.234 pontos, em meio a ajustes após alta de quase 3% na véspera. O anúncio de potencial fusão entre as companhias aéreas Azul e Gol e a venda de ações da Vale pela Cosan movimentaram a sessão.

As ações da Azul dispararam 3,62% e as da Gol subiram 4,29%. Já as ações da Vale e da Cosan encerraram com variação positiva de 0,13% e 0,58%, respectivamente.

No início da sessão, a divisa dos EUA chegou a oscilar em baixa, acompanhando o leve recuo das cotações no exterior. Na mínima do dia, às 9h54, o dólar foi cotado a R$ 5,995.

“O dia começou com o dólar em queda, chegando a bater abaixo de R$ 6, na mínima, mas neste momento surgiu a pressão de importadores, puxando as cotações para cima,” comentou Felipe Izac, sócio da Nexgen Capital.

Na prática, como em sessões anteriores, importadores e outros agentes aproveitaram as cotações mais baixas para comprar dólares, impulsionando as cotações, em meio à percepção de que o cenário fiscal brasileiro ainda não dá margem para um dólar abaixo dos R$ 6.

Na frente de dados nacionais, o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), considerado um sinalizador do PIB (Produto Interno Bruto), registrou avanço de 0,1% em novembro em relação ao mês anterior, em dado dessazonalizado. O índice reforça a expectativa de um ritmo mais lento para a atividade no final de 2024.

Uma reportagem da Bloomberg divulgada nesta quinta-feira mostrou que investidores retiraram dinheiro de fundos hedge brasileiros em ritmo recorde em 2024.

A fuga — quase R$ 357 bilhões de reais (US$ 57,3 bilhões), mais do que os últimos dois anos combinados e o pior valor desde 2002 — ocorre enquanto investidores migram de volta para a renda fixa.

Isso porque o BC realizou três aumentos nas taxas de juros em 2024 e prometeu pelo menos mais dois até março, o que promete elevar os custos de empréstimos para 14,25%.

Na frente de dados dos EUA, o governo informou que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de seguro-desemprego aumentou mais do que o esperado na semana passada, mas permaneceu em níveis compatíveis com um mercado de trabalho saudável.

Os pedidos iniciais de seguro-desemprego subiram em 14 mil, para 217 mil em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 11 de janeiro. Economistas consultados pela Reuters previam 210 mil pedidos para a última semana.

Em um relatório separado, números mostraram que as vendas no varejo dos EUA cresceram de forma sólida em dezembro, com alta de 0,4% no mês passado, após um ganho revisado para cima de 0,8% em novembro.

Apesar dos dados, os investidores se concentram nas perspectivas para o governo Trump e as implicações de suas medidas.

Nesse último ponto, o destaque foi a sabatina de Scott Bessent no Senado americano nesta quinta-feira. Bessent é o indicado de Trump para o Departamento do Tesouro. Os mercados globais buscam sinais de como o presidente eleito implementará suas promessas de campanha.

Analistas têm apontado que Bessent, um veterano de Wall Street, buscará controlar os déficits dos EUA e utilizar as prometidas tarifas de importação como uma ferramenta de negociação com aliados e adversários.

Bessent prometeu na quarta-feira garantir que o dólar continue sendo a moeda de reserva global.

O principal temor em relação às políticas do novo governo é de que possam ser inflacionárias, o que forçaria o banco central dos EUA a manter a taxa de juros em um patamar elevado, interrompendo seu atual ciclo de afrouxamento monetário.

Ainda há uma série de incertezas sobre as políticas que o presidente eleito implementará, mas analistas têm frequentemente apontado que suas promessas de campanhas, que incluem tarifas de importação e cortes de impostos, são inflacionárias, o que favorece o dólar ao elevar as taxas de juros futuras do país.

“Com poucos pregões até a inauguração de Trump e com o tópico das tarifas mais quente do que nunca, parece difícil acreditar que o mercado buscará desfazer suas posições em dólares, e a moeda norte-americana deve continuar em alta até lá,” disse Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank.

O retorno de Trump e o enfraquecimento das expectativas por cortes na taxa de juros têm levado o dólar a atingir máximas de vários anos, e os investidores acreditam que essa força continuará, auxiliada pelas políticas pró-crescimento e inflacionárias do novo governo dos Estados Unidos.

Embora Trump tenha se queixado com frequência de que a força excessiva do dólar diminui a competitividade das exportações dos EUA e prejudica a produção e os empregos no país, suas políticas são vistas pelos mercados como um estímulo à moeda.

“Continuamos vendo o dólar como fundamentalmente supervalorizado, mas, pelo menos no curto prazo, é difícil encontrar catalisadores que façam com que o dólar se enfraqueça,” disse Brian Rose, economista sênior do UBS Global Wealth Management.

A posse presidencial na segunda-feira é um dos principais motivos que impedem os investidores de manter o dólar fraco, disseram agentes financeiros. Enquanto o dólar avança com as expectativas de tarifas amplas, seus detalhes ainda não estão claros.

“Não sabemos qual será a força, a intensidade, a abrangência e o valor das tarifas,” disse John Velis, chefe de câmbio e estratégia macro para as Américas do BNY Markets.