Dólar inicia semana em queda, com foco em indicadores no Brasil e EUA

Na última sexta-feira, o dólar registrou um incremento de 0,30%, fechando a R$ 6,1811. Em contrapartida, o índice principal da bolsa brasileira, o Ibovespa, apresentou uma queda de 1,33%, encerrando o pregão com 118.533 pontos.

O dólar inicia esta segunda semana do ano sob a atenção dos investidores, que observam uma série de indicadores econômicos relevantes tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O cenário nacional continua focado nas diretrizes da política econômica do país.

Dados econômicos nos Estados Unidos e inflação no Brasil

Nos Estados Unidos, a divulgação dos dados do mercado de trabalho é um dos principais eventos esperados, pois oferece insights sobre a saúde da economia americana e pode influenciar as próximas decisões do Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA.

No contexto brasileiro, os holofotes estão voltados para os índices de inflação referentes ao mês de dezembro e ao fechamento anual de 2024, que devem ser anunciados na próxima sexta-feira (10). As expectativas indicam que a inflação pode ultrapassar a meta estabelecida pelo governo pela terceira vez consecutiva. Para 2024, a meta era fixada em 3%, sendo considerada cumprida se permanecesse entre 1,5% e 4,5%.

Movimentações do governo e Banco Central em pauta

Além disso, o mercado aguarda novas diretrizes do governo federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está agendado para se reunir hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os investidores também estão atentos às possíveis ações do Banco Central do Brasil (BC), especialmente se haverá novos leilões visando conter a valorização do dólar.

Dólar em Números

O dólar apresentou uma alta acumulada de quase 28% desde o início de 2024. Às 09h01 desta segunda-feira, a moeda americana registrava uma queda de 0,74%, sendo negociada a R$ 6,1354.

No fechamento da última sexta-feira (3), o dólar havia encerrado sua cotação em R$ 6,1811, resultando em uma diminuição de 0,20% ao longo da semana anterior.

Ibovespa e Seu Desempenho

O Ibovespa reabrirá seus negócios às 10h. Na sexta-feira passada, o índice viu uma queda de 1,33%, finalizando em 118.533 pontos e acumulando uma perda total de 1,44% na semana.

Fatores que Influenciam os Mercados

A volatilidade nos mercados financeiros é influenciada por diversos fatores econômicos e políticos que afetam tanto as expectativas dos investidores quanto as decisões das autoridades monetárias. A compreensão desses elementos é fundamental para uma análise mais aprofundada sobre as oscilações das moedas e ações.