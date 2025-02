Dólar e Ibovespa: análise do mercado financeiro em queda e alta

Na última quinta-feira (6), o dólar norte-americano apresentou uma queda de 0,52%, encerrando o dia cotado a R$ 5,7638. Por outro lado, o índice Bovespa, principal indicador da bolsa de valores brasileira, registrou um aumento de 0,55%, atingindo 126.225 pontos.

Após um início positivo, a moeda americana não conseguiu manter sua trajetória ascendente durante o pregão e finalizou o dia em desvalorização. O movimento foi amplamente influenciado pela análise de dados recentes da economia dos Estados Unidos, além da expectativa crescente pelo relatório de emprego que será divulgado na sexta-feira (7).

De acordo com operadores do mercado, a flutuação do dólar também refletiu os movimentos globais de investimento, destacando a valorização das moedas dos países emergentes frente à moeda norte-americana.

Entre os dados que impactaram o mercado, os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiram em 11 mil na última semana, totalizando 219 mil solicitações. Esse aumento é um indicativo de uma desaceleração nas condições do mercado de trabalho americano e está sob vigilância do Federal Reserve (Fed) para orientar suas futuras decisões sobre juros.

A atenção dos investidores também se voltou para possíveis declarações do presidente dos EUA, Donald Trump.

O desempenho do Ibovespa foi positivo, com um fechamento em alta. A seguir, um resumo das movimentações no mercado financeiro.

Resumo dos Mercados:

Dólar:

Finalizou a sessão com recuo de 0,52%, cotado a R$ 5,7638, alcançando seu menor valor desde novembro do ano passado.

No ponto mais baixo do dia, a cotação chegou a R$ 5,7488.

Em termos acumulados, houve uma queda de 1,26% na semana e no mês; além de um recuo significativo de 6,73% no ano.

No pregão anterior, a moeda havia subido 0,40%, sendo negociada a R$ 5,7940.

Ibovespa:

Fechou em alta de 0,55%, com registro aos 126.225 pontos.

Acumulou um avanço de 0,07% na semana e no mês; enquanto obteve um ganho de 4,94% no ano.

No dia anterior, o índice havia subido 0,31%, alcançando 125.534 pontos.

Análise do Mercado:

Com a ausência de grandes novidades no noticiário financeiro da quinta-feira (6), os investidores mantiveram seu foco na divulgação dos dados econômicos americanos e nas tendências globais dos investimentos. A força das moedas emergentes frente ao dólar também contribuiu para a volatilidade observada no mercado.

Dentre as informações relevantes que emergiram do Departamento do Trabalho dos EUA nesta data, destaca-se o aumento nos pedidos semanais de auxílio-desemprego. Este cenário reforça as expectativas sobre uma possível desaceleração nas condições laborais nos Estados Unidos e poderá influenciar as futuras decisões do Federal Reserve.

A situação política também trouxe inquietude ao mercado. As recentes declarações do presidente Trump relacionadas à Faixa de Gaza provocaram reações adversas internacionalmente e geraram pressões sobre a Casa Branca para esclarecer suas intenções. A porta-voz Karoline Leavitt enfatizou que o governo não está comprometido em enviar tropas para a região e destacou a necessidade dos EUA estarem envolvidos na reconstrução da Gaza.

A possibilidade de conflitos mais amplos no Oriente Médio levanta preocupações sobre suas repercussões econômicas globais e sobre a produção e distribuição de petróleo na região. Além disso, as tensões comerciais entre os EUA e a China continuam a ser uma preocupação relevante após as tarifas impostas por Trump recentemente.