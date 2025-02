Dólar continua em queda e se aproxima de R$ 5,75

Nesta terça-feira (4), o dólar apresenta uma tendência de queda significativa, sendo negociado a R$ 5,7596 por volta das 13h40, conforme dados da Bloomberg. Este valor representa a cotação mais baixa da moeda americana em relação ao real desde 18 de novembro do ano anterior, quando encerrou o dia em R$ 5,7528.

Até o momento, a moeda norte-americana acumula uma desvalorização de 6% em 2025, tendo iniciado o ano com uma cotação de R$ 6,1512. Nas últimas duas semanas, essa trajetória de queda se intensificou, impulsionada pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de adiar a implementação de tarifas comerciais sobre o México e o Canadá.

Reação do mercado financeiro às decisões de Trump

Segundo análises da Reuters, a decisão de Trump foi recebida positivamente pelo mercado financeiro. Essa mudança nas expectativas reduziu a demanda pelo dólar em comparação a outras moedas emergentes, incluindo o real. Tradicionalmente, em períodos de incerteza econômica, o dólar se torna uma opção preferencial para investidores em busca de segurança.

Entretanto, a resposta da China às tarifas impostas por Trump inclui a aplicação de tarifas sobre produtos norte-americanos, como carvão, petróleo e alguns modelos de automóveis. A expectativa é que essas ações possam não ter os efeitos desejados inicialmente.

Impactos da desvalorização do dólar no Brasil

No contexto brasileiro, observa-se um movimento natural de ajuste na cotação do dólar após os picos elevados registrados no final de 2024, quando chegou próximo a R$ 6,20. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre essa recente desvalorização da moeda americana e seus efeitos benéficos na inflação nacional. “O dólar estava em R$ 6,10 e agora está em R$ 5,80; isso já representa um alívio significativo. Com as ações do Banco Central e do Ministério da Fazenda, as variáveis macroeconômicas tendem a se estabilizar em um novo patamar, o que certamente será vantajoso“, afirmou ele durante entrevista coletiva.

Adicionalmente, foi divulgada a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que indica uma possível elevação da taxa de juros em mais 1 ponto percentual na reunião programada para março caso a inflação mantenha-se em alta.