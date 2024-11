Dólar e Bolsa Reagem a Medidas Fiscais e Cenário Externo Desafiador

A economia brasileira vive um momento de expectativa e ajustes, com os mercados financeiros atentos às decisões políticas e econômicas em escala global e nacional. Nesta terça-feira (26), o dólar apresentou leve variação positiva de 0,08%, fechando cotado a R$ 5,808, enquanto a Bolsa de Valores registrou uma alta significativa de 0,69%, alcançando 129.931 pontos. Este movimento se deu em meio ao anúncio de um pacote de medidas fiscais pelo governo brasileiro, que busca conter despesas e ajustar o quadro fiscal do país.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve reunido com membros do governo para discutir as medidas de contenção de gastos, destacando-se um bloqueio adicional de R$ 5 bilhões no Orçamento de 2024. A expectativa é que o pacote completo seja anunciado em breve, após sucessivos adiamentos desde as eleições municipais. Economistas apontam que cortes na ordem de R$ 60 bilhões seriam necessários para gerar confiança nos mercados quanto ao ajuste fiscal.

Além das questões internas, o mercado brasileiro também reage a fatores externos, como as promessas do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas sobre importações do Canadá, México e China. Essas medidas potencialmente impactariam a inflação americana e valorizariam o dólar.

No cenário econômico local, o IPCA-15 surpreendeu ao registrar alta de 0,62% em novembro, pressionado pelos alimentos. Este dado elevou as expectativas do mercado quanto à inflação no Brasil.

Em conclusão, o cenário econômico atual reflete uma confluência de fatores internos e externos que desafiam os gestores econômicos a equilibrar medidas fiscais rigorosas com as dinâmicas globais. A reação dos mercados depende não apenas das ações imediatas dos governos locais e internacionais, mas também da forma como essas políticas são comunicadas e implementadas.