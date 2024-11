Dólar chega a R$ 5,86 após semana de alta e outras notícias deste sábado

Dólar chega a R$ 5,86 após semana de alta, Lula diz torcer por vitória de Kamala, enchente é mortal para idosos na Espanha e outras notícias do dia para começar este sábado (2).

ESTADOS UNIDOS

Dólar dispara a R$ 5,869, maior valor desde maio de 2020, com incertezas nos EUA e no Brasil. Espera por pacote de corte de gastos do governo, prolongada por viagem de Haddad à Europa, adicionou pressão em ambiente já avesso ao risco.

ELEIÇÕES NOS EUA

Lula sugere que vitória de Trump nos EUA seria ‘nazismo com outra cara’. Presidente diz torcer por Kamala Harris na eleição da próxima terça (5) e diz que democrata seria opção ‘mais segura’.

MUNDO

Kamala precisa esfriar pânico do eleitor com mudanças sociais, diz cientista político. Para Larry Bartels, força de Trump não vem da economia, mas de insatisfação com avanço de bandeiras progressistas nos EUA.

ElLEIÇÕES 2024

PL supera PT em coligações de novos prefeitos e terá maior presença nas cidades. Maioria da nova leva de prefeitos é ancorada por alianças de partidos de centro; 1.562 chapas têm participação do PL e 1.113, de petistas.

FORÇAS ARMADAS

Exército indicia coronéis sob suspeita de elaboração de carta golpista pró-Bolsonaro. Documento pressionava cúpula das Forças Armadas contra eleição de Lula em 2022.

SÃO PAULO

Consórcio Aposta Vencedora leva loteria de São Paulo por R$ 600 milhões. Empresa de ex-secretário de Guedes terá direito de explorar serviços de lotéricas por 15 anos.

ESPANHA

Enchente foi armadilha mortal para idosos na Espanha, e cenário é desolador. Cidades no entorno de Valência lutam para se recuperar em meio à falta de luz, água e internet; com locomoção reduzida, mais velhos foram as principais vítimas em alguns locais.

CONGRESSO NACIONAL

Lira nega acordo com Planalto para assumir ministério após saída da presidência da Câmara. Presidente da Casa diz que não houve conversas desse tipo e que ele não trata sobre hipóteses.