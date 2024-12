Dólar bate recorde histórico nominal e fecha a R$ 6,09 apesar de intervenção do BC

Na última segunda-feira, o Brasil viveu um dia turbulento no mercado cambial . Mesmo com dois leilões extraordinários de câmbio promovidos pelo Banco Central (BC) , o dólar fechado em R$ 6,091 , marcando o maior valor nominal da história. A intervenção do BC , que injetou US$ 4,6 bilhões no mercado, não foi suficiente para conter a alta da moeda, refletindo um ambiente de incertezas fiscais e falta de confiança dos investidores na condução econômica do governo. Nos últimos dias, o real se destacou como a moeda que mais se desvalorizou entre os países emergentes. Enquanto a Bolsa de Valores registrou uma queda de 0,84% , as taxas de juros futuros também tiveram aumentos importantes. Analistas acreditam que os leilões do BC têm um efeito temporário e não abordam questões estruturais que afetam a economia brasileira. Segundo Hayson Silva , da Nova Futura Investimentos , as incertezas fiscais e críticas ao governo em relação à política de juros alimentam a desconfiança no mercado. Além disso, o contexto político também é complexo. O governo Lula pressiona para aprovar um pacote fiscal em meio a uma administração marcada por desafios, incluindo a hospitalização do presidente . A falta de um plano fiscal robusto é vista como um fator crítico para a continuidade da pressão sobre o câmbio. Com o recesso do Congresso se aproximando e a necessidade urgente de aprovar medidas de contenção de gastos , o cenário permanece incerto. Em conclusão, embora as intervenções do BC procurem controlar a volatilidade do dólar , os problemas estruturais e as incertezas políticas continuam a desafiar a estabilidade económica do Brasil . A situação exige atenção tanto dos investidores quanto das autoridades, que precisam encontrar soluções sustentáveis para enfrentar os desafios atuais.