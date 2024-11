Dólar bate recorde histórico a R$ 5,913

Na última quarta-feira (27), o dólar atingiu um recorde histórico ao ser cotado a R$ 5,913, ultrapassando o pico anterior de R$ 5,905 de maio de 2020. Esse aumento expressivo no câmbio ocorreu em resposta à expectativa de um pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a elevação da faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 5.000. O anúncio também abordaria um pacote de cortes de gastos, o que gerou forte reação no mercado financeiro.

A elevação da isenção do IR é vista como uma medida política para mitigar o impacto negativo das mudanças no pacote fiscal sobre quem recebe o salário mínimo. Entretanto, especialistas criticam a decisão, afirmando que ela demonstra falta de comprometimento com a situação fiscal do país. Segundo Thiago Avallone, especialista em câmbio, tal movimento é incoerente diante da necessidade de cortes de despesas.

O impacto dessa medida sobre o orçamento público é significativo. Economistas estimam um déficit de R$ 40 bilhões, que contraria expectativas de austeridade fiscal e pode aumentar a pressão sobre a dívida pública. A resposta do mercado foi imediata: além da disparada do dólar, a Bolsa registrou queda e as negociações no Tesouro Direto foram temporariamente suspensas devido à volatilidade.

A prolongada espera por medidas fiscais robustas tem aumentado a pressão sobre o governo. Denis Medina, economista, destaca que o equilíbrio fiscal exige cortes de gastos efetivos, em vez de concessões populistas que possam comprometer a arrecadação.

No cenário internacional, o real seguiu em direção oposta às principais moedas globais, refletindo a instabilidade interna. Enquanto isso, dados econômicos dos EUA reforçaram expectativas sobre os próximos passos do Fed, influenciando as apostas do mercado financeiro global.

Esses eventos sublinham a importância de políticas fiscais claras e responsáveis para garantir a estabilidade econômica do Brasil.