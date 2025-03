Doença Venosa Crônica: 38% da população brasileira é atingida por essa insuficiência

De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), a Doença Venosa Crônica (DVC), também chamada de Insuficiência Venosa Crônica, afeta cerca de 38% da população brasileira, sendo mais prevalente entre as mulheres (45%) do que nos homens (30%).

A condição, que tem origem nas falhas nas válvulas das veias, pode ocasionar sintomas como sensação de peso nas pernas, cansaço, inchaço e dor.

Causas da doença

A insuficiência venosa é frequentemente associada a fatores como sedentarismo, alimentação inadequada, histórico familiar e condições como gravidez. Além disso, indivíduos que permanecem longos períodos em pé, como trabalhadores de algumas profissões, também estão mais expostas.

Em pessoas com mais de 70 anos, o quadro é mais recorrente – cerca de 70% da população acima dessa idade convive com a condição.

“Essa doença tem sérios impactos na saúde dos indivíduos, incluindo complicações como a formação de úlceras e tromboses, que podem se deslocar para os pulmões, oferecendo riscos à vida“, explica a enfermeira Natália Barros, gerente clínica da Essity no Brasil. “O bem-estar emocional dos pacientes também é afetado, com muitos relatando dificuldades para dormir devido a sintomas como cãibras e formigamento nas pernas. Isso prejudica a qualidade de vida em diferentes áreas, como no trabalho, nos relacionamentos e em atividades diárias”, continua.

Alivio dos sintomas

A gerente clínica da Essity destaca que, para melhorar a função venosa e aliviar os sintomas da doença, é fundamental um tratamento integral, que pode incluir terapias tanto conservadoras quanto invasivas.

Entre as alternativas mais eficazes, entram em destaque os tratamentos compressivos, como as meias de compressão.

As meias de compressão possuem tecnologia para o controle de umidade, o que ajudar a manter a pele seca. Além disso, seus tecidos duráveis são desenvolvidos para compressão de longa duração (todas as meias da marca oferecem seis meses de gradiente de compressão) e proporcionam toque suave, com a mistura de fios macios.