Documentário sobre filantropia estreia com história de ONG apoiada pela Timbro

A história de transformação social de milhares de pessoas no interior do Rio Grande do Norte é o fio condutor do Instituto Família Criativa do Campo, retratado na série documental “Meu, Seu, Nosso”, que já está disponível no streaming Aquarius.

A ONG, apoiada pela Timbro, foi criada por Ana Paula Mucunã no interior do Rio Grande do Norte. No terceiro episódio da série, ela conta a trajetória de atuação da ONG. “Começamos oferecendo aulas de teatro para as crianças, depois passamos a oferecer aulas de culinária num fogão a lenha. Essa história é retratada pelo documentário, que traz de forma evidente as mudanças que a ONG promoveu na vida das pessoas”, destaca Ana Paula.

A Timbro começou a apoiar o projeto em 2020 e colaborou para a transformação do Instituto. “Com a Timbro demos um salto. Fazíamos nossas atividades praticamente sem recursos para dar aulas e manter o mínimo da gestão da ONG. A parceria possibilitou sair daquelas condições precárias e trazer mais possibilidades para a transformação social”, relata a diretora do Instituto, que hoje assiste mais de 190 famílias, capacitando crianças, jovens e adultos.

Entre as atividades geradas pela ONG está o incentivo ao empreendedorismo feminino, por meio de atividades como venda de alimentos, qualificação profissional para atuação nas áreas de beleza e artesanato.

Na visão de Nathalia Binardi, Diretora de RH da Timbro, a empresa se interessou em apoiar o projeto considerando a história de luta e resultados de Ana Paula. “Desde o primeiro contato com a ONG, tivemos a certeza de que, com apoio, ela conseguiria ampliar muito mais a abrangência do projeto, e foi justamente o que aconteceu”, avalia.

Para Bruno Russo, sócio-fundador e vice-presidente da Timbro, a parceria, que possibilitou a assistência ao Instituto Família Criativa do Campo, é uma ferramenta importante na melhoria das condições de vida de milhares de pessoas. “Estamos felizes por fazer parte dessa trajetória. A Timbro, como signatária do Pacto Global da ONU, tem o ODS 1 como um de seus pilares. Possuímos os valores de transparência, responsabilidade e sustentabilidade em nossas atividades, e poder ver uma história de resiliência e sucesso como a da Ana Paula nos orgulha bastante”, pontua.

A série “Meu, Seu, Nosso” possui 10 episódios e conta a história de sete personagens que impactaram e tiveram a vida impactadas pela filantropia. O documentário também convida especialistas de diferentes áreas para refletir sobre o que move as pessoas a doar seu tempo e sua vida a quem precisa. A produção foi realizada pela Zazen Produções e por Ana Maria Diniz.