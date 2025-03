Documentário “Olhar de Cícera” tem exibição gratuita em São Bernardo

O Filme “Olhar de Cícera”, cuja pré-estreia foi realizada na Feira da Reforma Agrária Neusa Paviano em 2024 em Campinas, abre 2025 com agenda de exibições nas cidades de São Paulo, ABC e Campinas. De forma independente e coletiva, as exibições do filme serão gratuitas e abertas ao público em geral.

Produzido pela atriz e diretora Melina Soulz, por meio do PROAC, o filme recebeu a nomeação no LA Independent Women Film Awards. Para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a obra, a equipe está realizando uma vaquinha online angariando recursos que possam contribuir nessa nova etapa do projeto.

Com uma equipe reduzida, as gravações ocorreram em um ambiente intimista, permitindo que os personagens se sentissem à vontade para receber a equipe em suas casas e compartilhar suas vidas.

Estreante como diretora geral, Melina Soulz compartilha que “O filme nasceu em 2019 numa visita minha e do meu pai no acampamento Marielle Vive!. A gente tinha interesse em conhecer mais de perto o movimento. Foi lá que me encantei pela Cícera, por seus amigos e fui tocada pelas histórias que ouvi. Entendi que muitos, assim como eu, não têm a menor ideia da realidade de pessoas que escolhem viver em acampamentos e assentamentos. Em 2022, ganhamos o edital do Proac e com essa verba produzimos e finalizamos o filme. Agora nosso desafio é fazer com que o público tenha acesso a essas histórias. Seremos eternamente gratos pela hospitalidade dos nossos amigos do acampamento Marielle Vive!. Fazer esse filme transformou a vida de muitos de nós.”

Para o primeiro trimestre, a equipe já confirmou algumas datas de exibições do filme, conforme abaixo:

Próximas exibições confirmadas

Março

9/3 – TEATRO ELIS REGINA – SBC / Horário: 18h – Informações no link: https://linktr.ee/olhardecicera

13/3 – ARMAZÉM DO CAMPO – SP

26/3 – SINDICATO JORNALISTAS – SP

28/3 la Red de Cineclubes – Ecuador

Abril

3/4- Cine Teatro Carlos Gomes – Santo André

16/04 – Unicamp – Campinas

23/4 Carlos Reichenbach do MariAntonia – USP – SP

Sinopse: “Olhar de Cícera” mergulha no cotidiano dos moradores do acampamento do MST Marielle Vive! em Valinhos, São Paulo. A narrativa é guiada por Cícera Alves Bezerra, uma professora aposentada que decidiu deixar a segurança do seu lar para criar uma nova história e ressignificar sua existência. Através da perspectiva de Cícera, o documentário revela a vida das pessoas que escolheram viver neste espaço, destacando seu respeito pela terra e pelo meio ambiente. O filme mostra como é possível estabelecer formas colaborativas de relacionamento e promover verdadeiras transformações sociais.

“Olhar de Cícera” passou por inúmeras mudanças ao longo do processo criativo, que se estendeu por quase cinco anos. “Foram muitos os desafios enfrentados durante todo o processo, assim como muitos os ‘presentes’ recebidos: as pessoas que conhecemos, as histórias que ouvimos e os colegas de profissão com quem tivemos a oportunidade de trabalhar. Seremos eternamente gratos pela hospitalidade dos nossos amigos do acampamento Marielle Vive!. Contar essas histórias transformou a vida de muitos de nós.”