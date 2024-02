Docente da USCS é nomeada Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Profª. Débora Vanessa Caús Brandão, docente há mais de 20 anos no curso de Direito da USCS, foi nomeada, no último dia 14/2/24, para exercer o cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo governador Tarcísio de Freitas. Débora foi escolhida em lista tríplice, com fundamento no parágrafo único do art. 63 da Constituição do Estado de São Paulo, (Quinto Constitucional – Classe Advogado), para exercer o cargo em vaga decorrente da aposentadoria do Desembargador Walter Piva Rodrigues.

“Um orgulho para nós, da USCS, termos a professora Débora nomeada desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sua competência técnica, tanto na academia, quanto no exercício da advocacia é, de fato, demonstrada por sua carreira brilhante e reconhecida do mundo jurídico. A Justiça Paulista terá uma profissional experiente em seu rol de desembargadores”, afirma Leandro Prearo, reitor da USCS.

Gestora do curso de Direito da Universidade, Profª. Cinira Gomes Lima Melo, reforça a excelência da atuação da profissional na área: “A nomeação da Profa. Débora Vanessa Caus Brandão para o cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo é motivo de muito orgulho e alegria para alunos, professores do Curso de Direito e toda a comunidade USCS. Trata-se de familiarista renomada e respeitada no meio jurídico brasileiro, que sempre exerceu suas atividades com maestria, tanto na advocacia como na docência”.

Nascida em São Caetano e lecionando desde 2002 na USCS, atualmente na área de Direito Civil, Débora é Pós-Doutora em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, Espanha (2018); Pós-Doutora em Direito pela Universidade de Bolonha, Itália (2023); Doutora em Direito das Relações Sociais (2004) e Mestre (2001), na subárea de Direito Civil, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1995), atualmente é professora titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e professora concursada da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Professora convidada no curso de Pós Graduação em Direito Civil Lato Sensu, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também é supervisora acadêmica no curso de Pós Graduação lato sensu em Direito de Família e Sucessões da Escola Brasileira de Direito (EBRADI).