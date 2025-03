Doadores de sangue têm direito a meia-entrada no Festival João Rock

Consolidado como um dos maiores festivais do gênero do país, o João Rock, acontece no dia 14 de junho, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto (SP), reunindo mais de 36 atrações. Ressaltando seu papel de difundir um mundo de paz, diversão e música, o evento se compromete com importantes iniciativas sociais como a doação de sangue, garantindo aos doadores a opção de compra de meia-entrada no ingresso.

O desconto, disponível em todos os lotes e para os setores Pista, Camarote João Rock e Pista Premium, vale para doadores de sangue recorrentes (intervalo de 60 dias para homens e 90 para mulheres) ou para quem tenha doado até três meses antes do evento. Para ser beneficiário da meia-entrada, é necessário selecionar a opção durante a compra e no dia do festival, na entrada, apresentar o comprovante entregue pelo hemocentro.

Para participar da ação e fazer a doação de sangue, o público deve procurar o hemocentro da cidade. Entre os requisitos para ser um doador estão: idade (entre 16 a 69 anos), peso (superior a 50kg) e boas condições de saúde.

Ingressos

Os ingressos estão sendo comercializados no 1º lote, com opções para os quatro setores do evento: Pista, Pista Premium, Camarote Lagunitas e Camarote João Rock. As vendas acontecem através do site www.joaorock.com.br ou na loja oficial do festival no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto. Clientes Banco do Brasil com cartão Ourocard Visa têm 15% de desconto e parcelamento em até seis vezes sem juros – as condições especiais são para todos os lotes de convites. Já para o público em geral, o parcelamento estará disponível em até quatro vezes, também sem juros.

PROGRAME-SE

João Rock 2025

Data: 14 de junho – sábado

Local: Parque Permanente de Exposições – Ribeirão Preto/SP

Pontos de Venda: www.joaorock.com.br e loja João Rock no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto

Ingressos:

Pista: R$ 230,00 (meia) / R$ 255,00 (solidário*) / R$ 460,00 (inteira)

Camarote João Rock: R$ 505,00 (meia) / R$ 535,00 (solidário*) / R$ 1.010,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 535,00 (meia) / R$ 565,00 (solidário*) / R$ 1.070,00 (inteira)

Camarote Lagunitas: R$ 1.090,00 (valor único – open bar e open food)

*Ingresso solidário mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível

Mais Sobre o João Rock

O João Rock se consagrou como um festival que se orgulha de ter um line-up genuíno e exclusivamente brasileiro, focado no rock, rap, MPB e reggae. Em 20 anos, apresentou cerca de 300 shows em seus palcos, promovendo encontros históricos e inéditos.

Em sua última edição, 70 mil pessoas participaram do festival, que contou com mais de 30 shows.