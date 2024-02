Do axé ao sertanejo, CarnaUOL recebeu 28 mil foliões no maior pré-Carnaval de SP

No último sábado (27), a capital paulista sentiu mais de perto o clima do Carnaval. A 9° edição do CarnaUOL, maior evento pré-Carnaval de São Paulo, superou as expectativas de público e recebeu cerca de 28 mil foliões no Allianz Parque. Com um line-up recheado de estrelas, o público vivenciou uma mistura de estilos no primeiro festival da cidade.

Foram mais de 11 horas de folia com o melhor do funk, sertanejo, axé, pop, música eletrônica, forró e muito mais. O Monobloco abriu os trabalhos agitando a galera com o hit “Arrastão da Alegria” e transformando o palco em uma legítima micareta. Em seguida, foi a vez da Banda Eva, que chegou com tudo em uma performance digna dos trios-elétricos baianos e ainda contou com a participação mais que especial de Jammil, mantendo o astral lá em cima durante o show inteiro.

Falar em Carnaval é praticamente evocar os ritmos da Bahia, por esse motivo, o canto mais representativo da capital baiana, a cantora Daniela Mercury, trouxe toda a energia de Salvador na apresentação, que contou com a participação do Olodum. Já a cantora Joelma convidou o público para dançar, curtir e ficar de boa em um voo direto para os maiores sucessos de sua carreira. O seu show, para muitos presentes, foi o mais animado do evento. Quem não estava no Allianz Parque também participou da performance do furacão do Norte através da transmissão ao vivo. Os fãs de Joelma levantaram a tag ‘JOELMA NO CARNAUOL’, que figurou entre os assuntos mais comentados no Brasil na plataforma X (antigo Twitter).

O palco do CarnaUOL também recebeu a DJ Bárbara Labres e uma das maiores representantes da música pop da atualidade: Gloria Groove. A artista apresentou as canções do seu segundo álbum de estúdio “FUTURO FLUXO” em um show tecnológico. O encerramento do evento ficou por conta das patroas Maiara e Maraisa, que agitaram o público com os maiores hits da carreira.

Além da festa no Allianz Parque, o evento foi transmitido ao vivo no Canal UOL e nas redes sociais oficiais do evento. Somente no YouTube, foram mais de xx mil visualizações e no Instagram, mais de xx. Além da exibição dos shows, Otaviano Costa e Yas Fiorelo comandaram o Estúdio UOL, por onde passaram convidados e as atrações com as impressões e comentários sobre a festa. Na pista, Arape ficou à frente da conversa com a galera.

“O sucesso da 9ª edição vai além dos números, em mais um ano nos consolidamos como o maior evento do pré-Carnaval paulista. Pela segunda vez no Allianz Parque, tivemos a oportunidade de explorar ainda mais a mistura de ritmos e a união de pessoas em busca de diversão. A presença das marcas patrocinadoras também abrilhantou o festival com muito conteúdo para o público. Estamos orgulhosos de proporcionar essa experiência de folia e música. Já estamos ansiosos para 2025”, enfatiza Paulo Samia, CEO do UOL Conteúdo e Serviços.

Neste ano, o evento contou com duas pistas. A Front Stage, com amplo acesso às diversas ativações de marca e excelente visão do palco, e a Arena Open Itaipava 100% Malte, que além da localização privilegiada, ofereceu open bar de cerveja Itaipava 100% Malte, água mineral, refrigerante, whisky, gin, vodka, água tônica e energético.

O evento contou com o patrocínio de nove marcas que tiveram ativações em diferentes espaços da arena: Azul, Cacau Show, Chevrolet, Itaipava, Maturatta, Maybelline, PagBank, Trident e Vanish.