DJs elevam a experiência musical no Boteco São Bento Santo André

A música ambiente sempre foi parte essencial da identidade dos bares, mas a presença de DJs tem elevado essa experiência a outro nível. No Boteco São Bento Santo André, a trilha sonora é conduzida por DJs profissionais de terça a domingo, das 19h à 1h, garantindo uma seleção musical que acompanha o clima da casa e o perfil dos clientes ao longo da noite.

A combinação de um ambiente aconchegante, boa gastronomia, bons drinks e uma trilha sonora bem pensada transforma as noites no Boteco São Bento Santo André em um destino completo, que vai além de um simples encontro entre amigos. Segundo Ronaldo Camelo, sócio do Grupo Saints, responsável pelo Boteco São Bento Santo André, o DJ consegue ler o ambiente e ajustar o som conforme o momento, criando conexões com os frequentadores e tornando a experiência mais autêntica, tanto para um happy hour descontraído quanto para um fim de noite mais agitado, mostrando que a música é um elemento essencial para o público se sentir à vontade.

Curadoria musical e conexão com o público

Mais do que apenas tocar músicas, os DJs da casa são pesquisadores musicais e conhecedores de diversos estilos, trazendo novidades que muitas vezes acabam virando referência para os clientes. “Quando alguém descobre uma música nova aqui ou se encanta ao ouvir um clássico que traz boas lembranças, sabemos que a curadoria musical está cumprindo seu papel”, afirma Camelo.

Para reservas, o contato com a central do Boteco São Bento é pelo telefone (11) 3167-7774, que atende de segunda a sexta-feira em horário comercial.