Djavan completa 50 anos de carreira 

Em 2025, Djavan completa meio século de uma carreira repleta de sucessos. O grande marco desta jornada aconteceu em 21 de janeiro de 1975, quando o artista se apresentou no Festival Abertura, evento que alavancou sua popularidade no Brasil. Organizado pela TV Globo, o festival teve como objetivo dar visibilidade a novos talentos da música brasileira e também destacar os compositores e intérpretes da época. O evento ficou marcado por sua proposta de revelar artistas que traziam inovação musical ao cenário brasileiro.

Na ocasião, Djavan interpretou a canção “Fato Consumado”, que, até hoje, permanece entre seus maiores sucessos e está presente em sua versão original, a mesma apresentada no Festival Abertura, no álbum “Origem 73-75”. Este lançamento, feito pela Som Livre em dezembro de 2024, resgata as primeiras músicas gravadas por Djavan e é uma verdadeira homenagem a sua carreira, que segue sendo uma das mais influentes da música brasileira.

“ Esse disco, de maneira geral, teve uma vida bem diferente, bem inusitada. Por exemplo, Fato Consumado e Flor de Lis na época foram as duas músicas que ficaram mais conhecidas. Fato Consumado teve uma exposição na rádio, por causa do festival, e Flor de Lis só começou a acontecer quase dois anos depois. E o disco, por conta disso, com o tempo tornou-se icônico, tornou-se um disco importante na minha vida, na minha formação. E hoje é realmente um trabalho bem conhecido de todos”, comenta Djavan.

Além da data simbólica, o mês de janeiro traz ainda mais razões para celebrar. No dia 27 de janeiro, Djavan comemorou seu aniversário, iniciando um ciclo que aponta para o futuro, com novas produções e lançamentos previstos para este ano.