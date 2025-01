Djavan comemora 76 anos com legado musical marcante

Na última segunda-feira, 27 de janeiro, o renomado cantor e compositor Djavan comemorou seu 76º aniversário. Nascido em Maceió, Alagoas, Djavan Caetano Viana é amplamente reconhecido como uma das grandes vozes da música brasileira. Sua jornada artística começou com a audaciosa decisão de deixar sua casa em busca de um sonho musical.

Djavan foi criado sob os cuidados de sua mãe, dona Virgínia Viana, junto a irmãos e primos, após a ausência do pai, que faleceu quando ele tinha apenas três anos. Durante sua adolescência, a paixão pelo futebol o levou a atuar como meio-campista no time juvenil do CSA, clube da sua cidade natal. Contudo, aos 13 anos, seu primeiro contato significativo com a música mudou o rumo de sua vida.

Aos 16 anos, ao aprender a tocar violão, Djavan encontrou sua verdadeira vocação. Embora sua família esperasse que ele seguisse uma carreira militar na Academia das Agulhas Negras no Rio de Janeiro, o artista decidiu desafiar essas expectativas. Em busca de liberdade para seguir seu sonho musical, fugiu de casa e se refugiou em Recife por um período.

Ao retornar a Maceió, determinado a se tornar cantor, Djavan contou com o apoio de amigos e da família. “Quando voltei para Maceió, decidido a ser cantor, eles aceitaram a ideia. Com amigos fundei a banda LSD, que fazia covers dos Beatles e tocávamos em bares”, relembra o artista em uma entrevista ao Correio Braziliense. Paralelamente, ele se apresentou em shows solo de voz e violão.

Em busca de novas oportunidades, aos 23 anos Djavan mudou-se para o Rio de Janeiro. Enfrentou os desafios comuns aos artistas em início de carreira e lidou com críticas sobre sua sonoridade ser “diferente demais” para o mercado da época. No entanto, um importante apoio veio do produtor Waltel Branco, que incentivou Djavan a abraçar sua originalidade.

A música do cantor é marcada por uma rica fusão de influências do jazz, da MPB e sonoridades africanas. Com álbuns como A Voz, o Violão, a Música de Djavan, Luz e Djavan ao Vivo, ele conquistou não apenas o Brasil, mas também uma audiência internacional.

Djavan sempre valorizou sua liberdade criativa e foi um pioneiro na produção musical independente. Em 2001, fundou sua própria gravadora, Luanda Records. Em diversas entrevistas, ele afirmou que há mais de 15 anos gerencia todos os aspectos de seus projetos: desde composições até produções e arranjos.

Atualmente casado com Rafaela Brunini desde o início dos anos 2000 e pai de cinco filhos, Djavan continua ativo no cenário musical. Seu mais recente álbum, Origem (73-75), lançado em 2024, faz uma viagem nostálgica ao passado do artista ao resgatar composições que antecederam seu primeiro disco autoral.

Aos 76 anos, Djavan permanece como um símbolo de talento e autenticidade na música brasileira. Em 2024 está previsto o lançamento do musical Djavan – O Musical: Vidas pra Contar, que promete homenagear momentos marcantes e as composições emblemáticas do artista. O projeto ainda está em fase de seleção do elenco para encontrar um intérprete que represente o músico nos palcos.