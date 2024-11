Divinum apresenta novo single ‘Sublime’ em concerto dia 1 de dezembro

O cantor e compositor Divinum retorna à cena musical com seu novo single pop, “Sublime”. A faixa, que explora sentimentos complexos de ansiedade, saudade e desejo, foi produzida em parceria com o músico e produtor Wallex, resultando em uma melodia nostálgica e um refrão que refletem a sensualidade e as letras poéticas que marcam o trabalho do artista.

De olho num contato mais próximo com o público, apresentará seu primeiro concerto no próximo dia 1 de dezembro, no WonderPuppet (@wonderpuppetlisbon), um espaço único que combina galeria de arte com bar e restaurante, na zona de Penha de França em Lisboa.

O concerto está sendo preparado para um formato intimista, tendo o single Sublime como o grande destaque da noite, já que será tocado pela primeira vez ao vivo.

Com a animação do DJ Revimo Art na recepção, a noite promete ser daquelas que ficam na memória. Os fãs também poderão cantar junto o repertório do artista, que levará várias canções para a noite.

Agenda

Data: 01/12/2024

Local: WonderPuppet Lisboa – Av. Afonso III 70ª

Hora: 20:00 a 21:30

Ingressos: Aqui

Mais informações: Aqui