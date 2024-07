“Divertida Mente” ensina sobre as emoções e como elas impactam a realidade

“Divertida Mente”, a aclamada animação da Pixar lançada em 2015, encanta o público com seus personagens e narrativa cativante, mas também oferece uma exploração profunda das emoções humanas e seu impacto significativo na cocriação da realidade. Em 2024, o filme ganhou uma continuação que introduz novos sentimentos, ampliando ainda mais a compreensão das emoções.

Elainne Ourives, renomada especialista em emoções humanas, treinadora mental, psicoterapeuta emocional e autora do best-seller do livro “DNA Revelado das Emoções”, explica como o filme ilustra a importância das emoções na vida diária e no desenvolvimento pessoal. “Assistir ‘Divertida Mente’ é uma oportunidade maravilhosa para entender a relevância desses sentimentos, mesmo aqueles que tendemos a ver como negativos”, destaca.

Para a especialista, cada emoção desempenha um papel fundamental na jornada da vida e a chave é abraçá-las com consciência, permitindo que guiem e transformem a experiência humana. “Divertida Mente” conta a história de Riley, uma garota de 11 anos cuja vida muda drasticamente quando sua família se muda para uma nova cidade. Dentro de sua mente, cinco emoções – Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho – trabalham juntas para ajudá-la a navegar pelas complexidades de suas novas circunstâncias.

A alegria promove abertura e receptividade a novas experiências, elevando a vibração e atraindo oportunidades positivas. “Quando estamos alegres, nossa visão de mundo se expande, tornando-nos mais abertos a novas experiências e oportunidades. A Alegria eleva nossa vibração, atraindo circunstâncias e pessoas que ressoam com essa mesma frequência”, explica Elainne. O medo atua como um sistema de alerta, protegendo de perigos e ajudando a tomar decisões seguras. “O medo é uma emoção que pode ter um impacto restritivo na capacidade de cocriar. Ele mantém as pessoas em estado de alerta e pode levar ao fechamento diante de novas possibilidades. Aprender a enfrentar e superar os medos é essencial para liberar o potencial de cocriação”, completa.

Já a tristeza permite a introspecção e o processamento de perdas, preparando o terreno para novos começos. “A tristeza diminui nossa energia e pode nos fazer sentir desmotivados e desesperançosos. No entanto, ela também tem um papel importante na cocriação da nossa realidade, pois nos permite processar perdas e desilusões, abrindo espaço para novos começos”, diz.

A raiva pode ser uma força motivadora para a mudança quando canalizada de forma saudável. “A raiva pode ser tanto destrutiva quanto construtiva, dependendo de como é canalizada. Quando não controlada, pode levar a ações impulsivas e conflitos. No entanto, quando reconhecida e gerenciada de forma saudável, é uma poderosa força motivadora para a mudança”, completa a psicanalista. Por fim, Nojinho protege-nos de influências negativas, tanto físicas quanto sociais. “É a sensação que impede que Riley se intoxique física e socialmente. Cada emoção, seja ela confortável ou desafiadora, oferece uma oportunidade única para crescimento e transformação”, ressalta Elainne.

Sentimentos sabotadores e como superá-los

A continuação da franquia chega com novas emoções e que, muitas vezes, também podem atuar como sabotadores, ou seja, padrões mentais e emocionais que levam à auto sabotagem, atrapalhando o crescimento e tirando o foco. Esses sentimentos internos são os que, juntamente com desafios externos do dia a dia, conspiram contra o equilíbrio e a paz interior.

“O medo é o sabotador mais comum. Ele se manifesta de diversas formas, impedindo novas escolhas e responsabilidades. Libertar-se do medo é essencial para cocriar a própria realidade. A ansiedade mantém a frequência vibracional baixa, impedindo a materialização dos sonhos”, comenta Elainne. Para ela, viver no presente é crucial para alcançar desejos e manter o controle da vida.

Para que um desejo se concretize, é preciso pensar nele, o dia inteiro, de forma positiva. Tristeza e negatividade impedem a concretização de desejos, mas alinhar pensamentos e emoções é fundamental para criar a realidade desejada. Ações como a procrastinação também retardam o andamento das conquistas. “Assumir responsabilidades e agir é vital para alcançar prosperidade. A falta de crenças e de fé limita a evolução pessoal. Libertar-se de dogmas e criar a própria história é essencial para uma vida em abundância”, aconselha.

Emoções como a Inveja também impedem a prosperidade. Admirar aqueles que prosperam, em vez de invejá-los, atrai abundância para a própria vida. Insegurança e desmerecimento bloqueiam a materialização de sonhos. Acreditar em si mesmo e sentir-se merecedor é necessário para alcançar metas. A ingratidão impede o reconhecimento do empenho alheio e das circunstâncias. Ser grato transforma a vibração energética, atraindo coisas positivas.

Em “DNA Milionário”, Elainne detalha outros bloqueadores da prosperidade e da abundância, explicando como libertar-se deles e eliminar todo o “lixo tóxico” da mente. Ela conclui que, com a Técnica Hertz, é possível cocriar uma vida plena e feliz.