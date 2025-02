Disputas acirradas marcam a primeira etapa da Copa Bandoleros de Kart 2025

A primeira etapa da terceira etapa da Copa Bandoleros de Kart, disputada neste sábado (17) no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia (SP), contou com um grid de novos pilotos e uma corrida especial, já que os pilotos do campeonato SSK estiveram presentes.

Pela etapa dos Bandoleros, a vitória ficou com Matheus Mattedi, seguido por Murilo Diniz, Leonardo Sakamoto, Fernando Martins, Junior Calheres e Ed Lima. “Tivemos uma etapa bem interessante, já que tivemos o ingresso de novos pilotos, e a disputa por posições se concentrou mais nesse grupo. Outro fator muito legal foi a participação especial dos pilotos do SSK, e estou otimista de que isso seja permanente conosco”, disse Alan Johnny, promotor da competição.

“Fizemos alguns ajustes para esta temporada que foram bem aceitos entre os pilotos. Acredito que estamos no caminho certo e que teremos uma linda temporada”, completou.

A próxima etapa do campeonato será no dia 8 de março, também no Kartódromo da Granja Viana. A Copa Bandoleros de Kart conta com o apoio de Sparco, V!be Energy Drink, BraClean e Gass Amortecedores.