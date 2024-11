Copa Bandoleros de Kart encerra a temporada com recorde de pilotos

A final da segunda temporada da Copa Bandoleros de Kart, realizada neste domingo (17), no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, cidade da região metropolitana de São Paulo, contou com duas baterias, ação promocional da V!be Energy Drink e a decisão do título.

Na primeira prova, a vitória ficou com Edvaldo Macedo, seguido por Vini Soares, Murilo Diniz, Vinícius Machado e Fábio Santilli. Já na segunda corrida, o troféu de vencedor foi para Kaio Vinicius, seguido por Luan Henrique, João Fernando, Fernando Lopes e Guilherme Alexandre. No total, 37 pilotos participaram da etapa final, um novo recorde do campeonato.

Divulgação

“Concluímos a segunda temporada com um grid cheio e competitivo, um dos objetivos traçados no começo do ano. Também atingimos nossa meta de ter duas baterias. Creio que estamos no caminho certo. Para 2025, faremos diversos ajustes, especialmente no calendário, concentrando as etapas em uma única pista, ampliando a quantidade de etapas para nove e oferecendo premiações especiais ao longo do campeonato para motivar os pilotos a estarem com a gente do começo ao fim”, disse Alan Johnny, promotor do campeonato.

“A família Bandoleros agradece a todos os pilotos e apoiadores pelo prestígio e carinho, afinal, são eles os protagonistas. Parabéns ao Vini Soares pela conquista do título e esperamos contar com todos em nossa terceira temporada. Nas próximas semanas, divulgaremos as novidades e o calendário de 2025”, conclui Alan.

A Copa Bandoleros de Kart tem apoio de Sparco, BraClean, Gass Amortecedores e V!be Energy Drink.

V!be: Energia 100% Nacional na Final da Copa Bandoleros de Kart!

Os energéticos V!be estão sempre prontos para levar animação para onde você quiser, sempre com a dose necessária. Na final da Copa Bandoleros de Kart, os pilotos e convidados puderam degustar toda a sua linha de produtos. E o melhor é que a V!be é uma bebida não alcoólica, com efeito estimulante e 100% nacional. Conheça a linha completa de produtos acessando o site https://vibeenergydrink.com.br/.